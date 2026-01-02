  • Články
Sklamanie na Silvestra: Na ohňostroj čakali hodiny, nakoniec žiadny nevideli

  • DNES - 20:47
  • Londýn
Obyvatelia Londýna a turisti niekoľko hodín čakali na silvestrovský ohňostroj, dočkali sa však len sklamania.

Tak, ako každý rok, aj príchod roka 2026 Londýnčania vítali pri slávnej atrakcii London Eye. Ako píše denník The Sun, v rámci programu bol o polnoci naplánovaný ohňostroj, ktorý však časť účastníkov nakoniec nevidela.

Niekoľko momentov pred polnocou vošiel pred dav autobus spoločnosti National Express, ktorý ľuďom za ním celkom zablokoval výhľad na ohňostroj. Dianie za autobusom zachytilo video zverejnené na TikToku.

@caoimhekavanagh3 national express really said quick how do i make this about me #london #nye ♬ Ode to Joy- Symphony No.9 in D Minor 'choral' - Lorne Balfe & Russell Emanuel & Steve Kofsky

„National Express si naozaj povedal, rýchlo, urobím to celé o sebe,“ napísala používateľka Caoimhe Kavanaghová.

Príspevok komentoval aj dopravca

Video na Tiktoku, v ktorom autobus pomaly zastane pred hlúčikom turistov, prekvapivo komentovala aj samotná dopravná spoločnosť National Express. „2026 je môj rok,“ napísali jej zástupcovia.

Do debaty sa zapojila aj stránka londýnskej atrakcie London Eye. „Veľmi ma to mrzí, madam,“ uviedli jej zástupcovia.

Video si od zverejnenia získalo už vyše 300 tisíc pozretí.

Zdroj: Info.sk, DP, thesun.co.uk, tiktok.com/@caoimhekavanagh3
