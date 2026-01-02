  • Články
Tragédia na východe: V aute našli telá dvoch ľudí

Záchranári v oboch prípadoch konštatovali smrť.

Záchranári zasahovali v piatok na východe Slovenska v Prešove. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého tam manželka našla telo svojho manžela a ďalšej ženy v garáži v aute.

"Keďže sa jej dlhší čas neozýval, rozhodla sa zistiť, kde je. V aute bol spolu s inou ženou," informoval portál. Muž mal údajne svojej žene oznámiť, že bude v garáži pomáhať s opravou vozidla.

Auto malo byť v čase nálezu naštartované. Na miesto hneď privolali záchranárov. "Manželka okamžite privolala záchranné zložky. Tie sa oboch niekoľko minút snažili oživiť, avšak neúspešne," dodal portál s tým, že v oboch prípadoch konštatovali smrť.

Polícia priblížila okolnosti

Úmrtie dvoch ľudí v Prešove potvrdila pre TASR aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. podľa nej mali na mieste nájsť telá 34-ročnej ženy a 36-ročného muža.

„Na mieste sú všetky záchranné zložky a vykonávajú sa prvotné procesné úkony,“ spresnila Ligdayová.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk, TASR
