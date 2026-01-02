Tragédia na východe: V aute našli telá dvoch ľudí
Záchranári v oboch prípadoch konštatovali smrť.
Aktualizované o 16:08
Záchranári zasahovali v piatok na východe Slovenska v Prešove. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého tam manželka našla telo svojho manžela a ďalšej ženy v garáži v aute.
"Keďže sa jej dlhší čas neozýval, rozhodla sa zistiť, kde je. V aute bol spolu s inou ženou," informoval portál. Muž mal údajne svojej žene oznámiť, že bude v garáži pomáhať s opravou vozidla.
Auto malo byť v čase nálezu naštartované. Na miesto hneď privolali záchranárov. "Manželka okamžite privolala záchranné zložky. Tie sa oboch niekoľko minút snažili oživiť, avšak neúspešne," dodal portál s tým, že v oboch prípadoch konštatovali smrť.
Polícia priblížila okolnosti
Úmrtie dvoch ľudí v Prešove potvrdila pre TASR aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. podľa nej mali na mieste nájsť telá 34-ročnej ženy a 36-ročného muža.
„Na mieste sú všetky záchranné zložky a vykonávajú sa prvotné procesné úkony,“ spresnila Ligdayová.
Raši: Vyjadrenia Andreja Danka na adresu prezidenta sú nešťastné
Predseda Národnej rady SR Richard Raši považuje vyjadrenia šéfa SNS Andreja Danka na adresu prezidenta SR Petra Pellegriniho za nešťastné.
SaS chce postaviť kandidátku, ktorá bude odbornou alternatívou voči tejto vláde
Predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling zatiaľ nerieši kandidátnu listinu do ďalších parlamentných volieb. Chce však, aby bola odbornou a slušnou alternatívou voči súčasnej vláde.
Polícia pátra po nezvestnom občanovi Ukrajiny
Nezvestný muž čakal na Slovensku na vlak do Maďarska.
Raši a Okamura: Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi SR a ČR
Predsedovia slovenského parlamentu a českej snemovne hovoria o reštarte vzťahov medzi Slovenskom a Českom.