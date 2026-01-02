Stohlová kritizuje návrh udeliť PVE Málinec - Látky status významnej investície
- DNES - 15:33
- Bratislava
Podľa opozičnej poslankyne minister Taraba koná mocensky a proti vôli obyvateľov Podpoľania.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) potichu predložil do pripomienkového konania návrh udeliť prečerpávacej vodnej elektrárni Málinec - Látky status významnej investície. Konkrétne sa to má týkať prípravy územia, čo zahŕňa aj vyvlastňovanie pozemkov ešte predtým, ako minister predloží dôkaz, že investícia bude návratná. Uviedla to opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS).
„Taraba opäť koná mocensky a proti vôli tých, ktorých sa to bytostne týka - obyvateľov Podpoľania. S projektom pritom už raz pohorel, keď sa pred rokom snažil získať status strategickej investície pre jeho výstavbu. Výstavba elektrárne však nespĺňala zákonné podmienky,“ povedala Stohlová. Poukázala na to, že minister dodnes nedodal analýzy, či má táto investícia pre Slovensko a región Podpoľania zmysel. Kritizuje, že v čase konsolidácie majú stáť prípravné práce 60 miliónov eur a samotná výstavba elektrárne miliardy. Taraba podľa Stohlovej tiež nevie zaručiť, že projekt neohrozí pitnú vodu pre obyvateľov v okolí.
Ministerstvo životného prostredia SR chce, aby sa z projektu PVE Málinec - Látky stala významná investícia. Zaradenie do režimu významnej investície odôvodňuje objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Návrh predložilo v piatok do medzirezortného pripomienkového konania.
