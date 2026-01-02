Zahraničie ponúka Švajčiarsku po tragédii v Crans-Montane zdravotnícku pomoc
- Bern/Varšava/Vatikán
Poľsko je na žiadosť Švajčiarska pripravené poskytnúť špecializovanú lekársku starostlivosť 14 osobám zraneným pri štvrtkovom požiari baru vo švajčiarskom horskom stredisku Crans-Montana.
Na platforme X to uviedol poľský premiér Donald Tusk, ktorý zároveň vyjadril sústrasť rodinám a priateľom obetí tragédie, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
Podľa hovorkyne poľského ministerstva vnútra Karoliny Galeckej je v nemocnici v meste Siemianowice Šlaskie, ktorá sa špecializuje na liečbu popálenín, pripravených 14 lôžok - štyri na jednotke intenzívnej starostlivosti a desať pre pacientov s ľahkými zraneniami. Poľsko tiež ponúklo pomoc dvoch zdravotníckych tímov na mieste, najmä na posúdenie stavu pacientov. Ministerstvo obrany dá k dispozícii lietadlá na prepravu zranených, ktorí by mohli byť prijatí do poľských nemocníc.
Here is the exact moment fire started at the bar in the basement in Switzerland which has claimed lives of 43 people and 100s of burn victims #CransMontana pic.twitter.com/59hvrriUl8— Intelofwar (@WarsIntel) January 2, 2026
Pomoc ponúkli aj ďalšie krajiny. Jednou z nich je Chorvátsko, ktoré môže prijať desiatich pacientov, uviedol zástupca riaditeľa civilnej ochrany Davor Spevec s tým, že sa čaká na rozhodnutie švajčiarskych úradov. Talianska agentúra Adnkronos oznámila, že už vo štvrtok prišiel do Crans-Montany zdravotnícky tím z Izraela, ktorého členovia sa špecializujú na identifikáciu zuhoľnatených tiel.
Miesto požiaru navštívil v piatok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, informovala televízia Sky News. Novinárom potvrdil, že šesť Talianov je nezvestných a 13 utrpelo zranenia, pričom traja z nich ešte neboli pre svoj vážny stav identifikovaní. Práve z Talianska pochádza prvá identifikovaná obeť, ktorou je 17-ročný golfista Emanuele Galeppini. Tajani označil požiar za tragédiu a kritizoval bezpečnostné opatrenia v bare. Použitie prskaviek v interiéri bolo podľa neho „nezodpovedné“. „Evidentne niečo nefungovalo,“ konštatoval Tajani. Dodal, že prokuratúra už v rámci vyšetrovania vypočula desiatky osôb.
V Taliansku hospitalizovali 13 talianskych občanov, z toho traja sú v špecializovanom centre pre popáleniny v Niguarde neďaleko Milána. Šesť ďalších občanov Talianska je nezvestných.
Traja zranení boli prevezení do Francúzska, a to do nemocníc v Lyone a Paríži. Podľa francúzskych úradov sú medzi nimi dvaja francúzski občania a jeden Švajčiar. Hovorca francúzskeho ministerstva zdravotníctva pre televíziu France Info povedal, že na žiadosť švajčiarskych úradov je pripravených 19 lôžok pre zranených - 15 pre dospelých a štyri pre deti.
BREAKING | New Year Tragedy in Switzerland— Kalpana Rajauriya (@KalpanaMadam) January 1, 2026
A massive explosion followed by a fire broke out at Le Constellation Bar, Crans-Montana during New Year’s Eve celebrations.
Several lives lost
Many critically injured
Emergency teams on high alert at the site
Investigation… pic.twitter.com/UMoBF3z7TN
Ako uviedla švajčiarska verejnoprávna televízia SRF, sociálne siete sú po požiari zaplavené žiadosťami o pomoc ľudí pri hľadaní svojich nezvestných príbuzných a priateľov. Na koordináciu týchto žiadostí boli vytvorené špeciálne stránky, medzi ktoré patrí stránka na Instagrame „cransmontana.avisderecherche“ a stránka na Facebooku „Crans Montana 01.01.2026 Recherche Personnes“. Okrem mien, fotografií a kontaktných informácií by mali používatelia poskytnúť všetky údaje relevantné pre identifikáciu, ako je tetovanie, piercing či implantáty.
Za obete požiaru v Crans-Montane sa v piatok modlil pápež Lev XIV. V telegrame biskupovi zo Sionu Jeanovi-Marie Loveymu vyjadril sústrasť rodinám obetí, uviedol vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin.
Pri požiari v bare Le Constellation vo švajčiarskom kantóne Valais počas osláv príchodu nového roka zahynulo podľa polície asi 40 ľudí a viac ako 115 osôb utrpelo zranenia. Jeho príčina zatiaľ nie je známa, no zrejme ho spôsobila pyrotechnika použitá v interiéri.
Do pohrebného ústavu v Sione medzitým v piatok dopoludnia dorazili prvé pohrebné vozy s pozostatkami obetí požiaru. Podľa švajčiarskych médií bolo medzičasom identifikovaných všetkých 22 osôb s ťažkými popáleninami, ktoré previezli do Univerzitnej nemocnice v Lausanne (CHUV). Ich stav je kritický, no nemocnica má v súčasnosti dostatok personálu a zdrojov, uviedla jej riaditeľka Claire Charmetová.
