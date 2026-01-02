  • Články
Piatok, 2.1.2026Meniny má Alexandra, Karina
Bratislava

Zahraničie ponúka Švajčiarsku po tragédii v Crans-Montane zdravotnícku pomoc

Poľsko je na žiadosť Švajčiarska pripravené poskytnúť špecializovanú lekársku starostlivosť 14 osobám zraneným pri štvrtkovom požiari baru vo švajčiarskom horskom stredisku Crans-Montana.

Na platforme X to uviedol poľský premiér Donald Tusk, ktorý zároveň vyjadril sústrasť rodinám a priateľom obetí tragédie, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.

Podľa hovorkyne poľského ministerstva vnútra Karoliny Galeckej je v nemocnici v meste Siemianowice Šlaskie, ktorá sa špecializuje na liečbu popálenín, pripravených 14 lôžok - štyri na jednotke intenzívnej starostlivosti a desať pre pacientov s ľahkými zraneniami. Poľsko tiež ponúklo pomoc dvoch zdravotníckych tímov na mieste, najmä na posúdenie stavu pacientov. Ministerstvo obrany dá k dispozícii lietadlá na prepravu zranených, ktorí by mohli byť prijatí do poľských nemocníc.

Pomoc ponúkli aj ďalšie krajiny. Jednou z nich je Chorvátsko, ktoré môže prijať desiatich pacientov, uviedol zástupca riaditeľa civilnej ochrany Davor Spevec s tým, že sa čaká na rozhodnutie švajčiarskych úradov. Talianska agentúra Adnkronos oznámila, že už vo štvrtok prišiel do Crans-Montany zdravotnícky tím z Izraela, ktorého členovia sa špecializujú na identifikáciu zuhoľnatených tiel.

Miesto požiaru navštívil v piatok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, informovala televízia Sky News. Novinárom potvrdil, že šesť Talianov je nezvestných a 13 utrpelo zranenia, pričom traja z nich ešte neboli pre svoj vážny stav identifikovaní. Práve z Talianska pochádza prvá identifikovaná obeť, ktorou je 17-ročný golfista Emanuele Galeppini. Tajani označil požiar za tragédiu a kritizoval bezpečnostné opatrenia v bare. Použitie prskaviek v interiéri bolo podľa neho „nezodpovedné“. „Evidentne niečo nefungovalo,“ konštatoval Tajani. Dodal, že prokuratúra už v rámci vyšetrovania vypočula desiatky osôb.

V Taliansku hospitalizovali 13 talianskych občanov, z toho traja sú v špecializovanom centre pre popáleniny v Niguarde neďaleko Milána. Šesť ďalších občanov Talianska je nezvestných.

Traja zranení boli prevezení do Francúzska, a to do nemocníc v Lyone a Paríži. Podľa francúzskych úradov sú medzi nimi dvaja francúzski občania a jeden Švajčiar. Hovorca francúzskeho ministerstva zdravotníctva pre televíziu France Info povedal, že na žiadosť švajčiarskych úradov je pripravených 19 lôžok pre zranených - 15 pre dospelých a štyri pre deti.

Ako uviedla švajčiarska verejnoprávna televízia SRF, sociálne siete sú po požiari zaplavené žiadosťami o pomoc ľudí pri hľadaní svojich nezvestných príbuzných a priateľov. Na koordináciu týchto žiadostí boli vytvorené špeciálne stránky, medzi ktoré patrí stránka na Instagrame „cransmontana.avisderecherche“ a stránka na Facebooku „Crans Montana 01.01.2026 Recherche Personnes“. Okrem mien, fotografií a kontaktných informácií by mali používatelia poskytnúť všetky údaje relevantné pre identifikáciu, ako je tetovanie, piercing či implantáty.

Za obete požiaru v Crans-Montane sa v piatok modlil pápež Lev XIV. V telegrame biskupovi zo Sionu Jeanovi-Marie Loveymu vyjadril sústrasť rodinám obetí, uviedol vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin.

Pri požiari v bare Le Constellation vo švajčiarskom kantóne Valais počas osláv príchodu nového roka zahynulo podľa polície asi 40 ľudí a viac ako 115 osôb utrpelo zranenia. Jeho príčina zatiaľ nie je známa, no zrejme ho spôsobila pyrotechnika použitá v interiéri.

Do pohrebného ústavu v Sione medzitým v piatok dopoludnia dorazili prvé pohrebné vozy s pozostatkami obetí požiaru. Podľa švajčiarskych médií bolo medzičasom identifikovaných všetkých 22 osôb s ťažkými popáleninami, ktoré previezli do Univerzitnej nemocnice v Lausanne (CHUV). Ich stav je kritický, no nemocnica má v súčasnosti dostatok personálu a zdrojov, uviedla jej riaditeľka Claire Charmetová.

Zdroj: Info.sk, TASR
