Piatok, 2.1.2026Meniny má Alexandra, Karina
Bratislava

Dostali ste takýto darček? SOI varuje pred nebezpečnými produktmi

V prípade používania výrobkov hrozí riziko vzniku požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

Slovenská obchodná inšpekcia varuje pred dvomi kusmi elektroniky, ktoré vyhodnotila ako nebezpečné. Informovala o tom na svojom webe. V oboch prípadoch ide o žehličku na vlasy, produkty mohli počas Vianoc poslúžiť aj ako darček.

Žehlička na vlasy UOUOROSE

V prvom prípade ide o žehličku na vlasy značky UOUOROSE, model/typ MZ36. Výrobok z Číny sa zapája do elektriny pomocou sieťovej šnúry. Telo žehličky je ružové, vyrobené z plastu. Na žehličke sa nenachádzajú povinné údaje vrátane symbolu CE. Výrobok sa predáva v plastovom obale bez návodu na použitie v slovenskom jazyku.

Inšpektori zistili u žehličky viacero technických nedokonalostí. Jednou z nich je nedostatočná odolnosť voči vlhkosti, ktorá zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

„Žehlička na vlasy má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný menovitý prierez jadier sieťovej šnúry, nedostatočnú elektrickú pevnosť, kedy počas testovania došlo k prierazu medzi živou časťou a prístupným kovovým povrchom a nedostatočné konštrukčné vyhotovenie, v dôsledku čoho sa môžu pri používaní zmenšiť povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti pod predpísané hodnoty“ uviedla inšpekcia.

Žehlička na vlasy BaByverse

V druhom prípade ide o žehličku na vlasy značky BaByverse, Model: BA-1292.

Žehlička z Číny je vyrobená z plastu v bielo-modrom prevedení. Na jej spodnej strane sa nachádza typový štítok s označením CE, symbolom triedy ochrany II, technickými parametrami a povinnými piktogramami. Žehličku predávali v kartónovom obale bez návodu v slovenskom jazyku.

Foto: soi.sk

Podľa inšpektorov je žehlička nebezpečná kvôli nedostatočnému menovitému prierezu jadier sieťovej šnúry, v dôsledku čoho hrozí potenciálne nebezpečenstvo vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

Na čo máte nárok?

SOI v prípade oboch výrobkov nariadila ich stiahnutie z trhu. V prípade, že ste si niektorý z výrobkov už zakúpili, máte nárok na jeho opravu, nahradenie za výrobok rovnakého typu a rovnakej hodnoty a kvality alebo výmenu za hotovosť.

„Spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí za výrobok vždy, keď hospodársky subjekt zodpovedný za spätné prevzatie výrobku z dôvodu bezpečnosti nedokončil opravu alebo nahradenie výrobku v primeranej lehote a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa,“ informuje SOI.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala inšpekcia.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
