V rezorte dopravy dokončia viaceré projekty, stavebný boom pre D3 čaká Kysuce
- DNES - 14:19
- Bratislava
Ministerstvo dopravy (MD) SR plánuje v roku 2026 dokončenie desiatok projektov z plánu obnovy aj spustenie predaja jednotného cestovného lístka.
Ako ministerstvo v piatok informovalo, stavebný boom pre výstavbu diaľnice D3 čaká Kysuce.
„Rok 2025 bol z nášho pohľadu veľmi úspešný a verím, že taký bude aj ten nasledujúci. Hneď na úvod nás čaká rozostavanie D3. Pre obyvateľov sa začínajú náročné časy, ale chcem ich poprosiť o trpezlivosť a pevné nervy. Výsledok bude rozhodne stáť za to,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Po oficiálnom spustení výstavby úseku D3 Čadca, Bukov - Oščadnica začiatkom tohto roka poklepú základné kamene aj na zvyšných dvoch častiach D3 Oščadnica - Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto - Žilina, Brodno. Začiatkom roka odštartuje aj výstavba tzv. rajeckého privádzača na D1. Na našej najdôležitejšej diaľnici D1 by sa v tomto roku mali ukončiť dva projekty - obchvat Ružomberka v úseku Hubová - Ivachnová a križovatka D1xD4 v rámci rozšírenia úseku Bratislava - Triblavina.
„Oba tieto projekty budú mať obrovský prínos pre dopravu. Na D1xD4 sa to ukázalo už v roku 2025, keď sme vďaka dokončeniu kľúčových vetiev mohli presmerovať tranzit z Prístavného mosta na obchvat, vďaka čomu sme Bratislavu v podstate zbavili kamiónov,“ zhodnotil minister dopravy.
Bezpečnosť železničnej dopravy je podľa rezortu dopravy v súčasnosti najvyššou prioritou. Aj preto bude v roku 2026 pracovať na plnení Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý v decembri 2025 schválila vláda a obsahuje viacero kľúčových opatrení na zlepšenie aktuálneho stavu.
Začiatkom tohto roka sa plánuje aj dokončenie viacerých menších železničných projektov. Ide o modernizácie tratí v Bratislave, Fiľakove či na Horehroní. Tesne pred finále je aj historicky najväčší projekt Železníc Slovenskej republiky - modernizácia Uzla Žilina.
„Aj posledné mesiace roku 2025 nám ukázali, že investície do železníc sú mimoriadne potrebné. Vďaka spomínaným projektom sa budú môcť cestujúci prepravovať vlakom rýchlejšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie,“ upozornil Ráž.
V prvom polroku 2026 sa skončí aj plán obnovy a odolnosti. Pre rezort dopravy to znamená, že budú postupne dobiehať desiatky projektov na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov a tiež sa budú dokončovať cyklotrasy po celom Slovensku. Plán obnovy so sebou navyše prinesie aj spustenie projektu jednotného cestovného lístka pre všetky druhy dopravy.
„Pre cestujúcich to bude zásadná novinka. Už si nebudú musieť kupovať zvlášť lístky na vlak, autobus či MHD, ale všetko dostanú naraz. Dnes to tak už funguje v niektorých krajoch, ale spustenie tohto systému na celoštátnej úrovni bude naozaj zásadný posun v kvalite cestovania po celom Slovensku,“ dodal minister dopravy.
