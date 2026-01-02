Rusko má chystať provokáciu s obeťami, tvrdí SBU

  • Články
K činu by mohlo dôjsť už v predvečer Vianoc alebo počas nich podľa juliánskeho kalendára.

Rusko podľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) pripravuje rozsiahlu ozbrojenú „provokáciu“, ktorá si vyžiada ľudské obete, ako súčasť prebiehajúcej operácie zameranej na zmarenie mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. SBU to uviedla v piatok s tým, že k činu by mohlo dôjsť už v predvečer Vianoc alebo počas nich podľa juliánskeho kalendára (7. januára). Cieľom sa podľa tajnej služby môže stať náboženské miesto alebo iný objekt s vysokým symbolickým významnom, a to ako v Rusku, tak aj na ním okupovanom území Ukrajiny. Informuje o tom TASR.

Táto operácia je svojou povahou komplexná. Po takzvanom 'útoku na Putinovu rezidenciu' sme svedkami toho, ako Kremeľ šíri nové vymyslené informácie, aby pripravil ruské a zahraničné publikum na ďalšiu eskaláciu,“ uviedla SBU.

Rusko tvrdí, že Ukrajina pred niekoľkými dňami pomocou 91 dronov s dlhým doletom podnikla útok cielený na sídlo ruského prezidenta v Novgorodskej oblasti, ktorý však ruská protivzdušná obrana prekazila. Kyjev tvrdenia o útoku označil za lož a snahu Moskvy sabotovať rokovania sprostredkované USA. Moskva medzitým oznámila, že odovzdala Washingtonu časť ukrajinského dronu s údajmi dokazujúcimi, že ukrajinská armáda útok naozaj vykonala.

Spravodajské služby s vysokou pravdepodobnosťou odhadujú, že dôjde k prechodu od manipulatívneho vplyvu k ozbrojeným provokáciám zo strany ruských špeciálnych služieb, ktoré si vyžiadajú značné ľudské obete. Očakávaný časový rámec je podľa juliánskeho kalendára v predvečer Vianoc alebo počas nich, teda 7. januára,“ píše sa ďalej vo vyhlásení SBU.

Rusko údajne plánuje použiť trosky dronov západnej výroby, ktoré dodá na miesto tzv. provokácie z frontovej línie na Ukrajine, na to, aby sfalšovalo dôkazy o účasti Kyjeva. „Využívanie strachu a páchanie teroristických činov s ľudskými obeťami pod 'cudzou vlajkou' úplne zodpovedá štýlu práce ruských špeciálnych služieb,“ dodala SBU a vyzvala médiá, aby dôsledne overovali informácie publikované Kremľom a nešírili ruské dezinformácie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tvrdeniach o útoku na Putinovu rezidenciu tiež uviedol, že Rusko si takto môže pripravovať pôdu pre svoje údery na vládne budovy v Kyjeve.

Zdroj: Info.sk, TASR
