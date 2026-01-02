Tomáš: Minimálna mzda historicky narástla, vyššie sú aj príplatky
- DNES - 13:18
- Bratislava
Minimálna mzda sa od 1. januára tohto roka zvýšila na 915 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 99 eur, spresnil minister práce.
Ide o historicky najvyšší rast minimálnej mzdy na Slovensku. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Zvýšenie minimálnej mzdy je výsledkom tzv. automatu, ktorý jej výšku stanovil na úrovni 60 % priemernej mzdy z predchádzajúceho roka. Tento výpočet sa uplatnil po tom, ako sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy nedohodli.
Spolu s minimálnou mzdou vzrástli aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, ktoré sú na ňu naviazané. „V roku 2026 odhadujeme náklady na príplatky za prácu počas nocí a počas víkendov na 383 miliónov eur, z toho pre podnikateľský sektor to má byť 316 miliónov eur. Rozdiel medzi starým a novým automatom v roku 2026 bude na týchto príplatkoch predstavovať 15,5 milióna eur,“ priblížil Tomáš.
Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na Slovensku za minimálnu mzdu približne 127.000 ľudí. Ak sa započítajú všetky stupne minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, ide približne o 180.000 zamestnancov. Šéf rezortu zároveň uviedol, že počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu v posledných rokoch klesá, čo považuje za pozitívny trend.
