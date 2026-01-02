  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 2.1.2026Meniny má Alexandra, Karina
Bratislava

Tomáš: Minimálna mzda historicky narástla, vyššie sú aj príplatky

  • DNES - 13:18
  • Bratislava
Tomáš: Minimálna mzda historicky narástla, vyššie sú aj príplatky

Minimálna mzda sa od 1. januára tohto roka zvýšila na 915 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 99 eur, spresnil minister práce.

Ide o historicky najvyšší rast minimálnej mzdy na Slovensku. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Zvýšenie minimálnej mzdy je výsledkom tzv. automatu, ktorý jej výšku stanovil na úrovni 60 % priemernej mzdy z predchádzajúceho roka. Tento výpočet sa uplatnil po tom, ako sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy nedohodli.

Spolu s minimálnou mzdou vzrástli aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, ktoré sú na ňu naviazané. „V roku 2026 odhadujeme náklady na príplatky za prácu počas nocí a počas víkendov na 383 miliónov eur, z toho pre podnikateľský sektor to má byť 316 miliónov eur. Rozdiel medzi starým a novým automatom v roku 2026 bude na týchto príplatkoch predstavovať 15,5 milióna eur,“ priblížil Tomáš.

Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na Slovensku za minimálnu mzdu približne 127.000 ľudí. Ak sa započítajú všetky stupne minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, ide približne o 180.000 zamestnancov. Šéf rezortu zároveň uviedol, že počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu v posledných rokoch klesá, čo považuje za pozitívny trend.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V rezorte dopravy dokončia viaceré projekty, stavebný boom pre D3 čaká Kysuce

V rezorte dopravy dokončia viaceré projekty, stavebný boom pre D3 čaká Kysuce

DNES - 14:19Ekonomické

Ministerstvo dopravy SR plánuje v roku 2026 dokončenie desiatok projektov z plánu obnovy aj spustenie predaja jednotného cestovného lístka.

Takáč: Rok 2026 bude rokom vypisovania výziev, aj zmien v legislatíve

Takáč: Rok 2026 bude rokom vypisovania výziev, aj zmien v legislatíve

DNES - 8:42Ekonomické

Budúci rok bude podľa ministra bojom aj o podobu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

SNS bude v budúcnosti vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane

SNS bude v budúcnosti vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane

VČERA - 14:55Ekonomické

Koaličná SNS bude v budúcnosti vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane.

Ráž: Hlavnou prioritou je rozostavať zvyšné dva úseky D3 a dokončiť D1 v Liptove

Ráž: Hlavnou prioritou je rozostavať zvyšné dva úseky D3 a dokončiť D1 v Liptove

VČERA - 11:37Ekonomické

Základnou prioritou Ministerstva dopravy (MD) SR v roku 2026 je rozostavať aj zvyšné dva úseky diaľnice D3 medzi Žilinou a Čadcou a dokončiť liptovský úsek D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku.

Vosveteit.sk
Stratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rastStratené zuby by nám mohli dorásť aj v dospelosti. Vedci testujú liečbu, ktorá by mohla obnoviť ich rast
Astronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diereAstronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diere
Čínsky maglev vlak dosiahol 700 km/h za dve sekundy a stanovil svetový rekordČínsky maglev vlak dosiahol 700 km/h za dve sekundy a stanovil svetový rekord
POZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkanýPOZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkaný
Vedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológieVedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológie
Experimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkovExperimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkov
Americká armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronomAmerická armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronom
Ako dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiaskoAko dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiasko
Vedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálomVedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP