Piatok, 2.1.2026Meniny má Alexandra, Karina
Bratislava

  • DNES - 13:02
  • Praha
Babiš: Turek by mal dostať šancu, ale ak urobí hanbu, vo vláde nebude

Poslanec a čestný prezident Motoristov sebe Filip Turek by mal podľa českého premiéra Andreja Babiša dostať vo vláde šancu.

Avšak v okamihu, keď bude ministrom a urobí nejakú hlúposť alebo bude robiť hanbu, tak tam nebude, povedal Babiš v rozhovore pre regionálne noviny Deník zverejnenom v piatok. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál iDNES.cz

Za mňa je pán Turek tvárou Motoristov. Vyhral im európske a de facto aj naše voľby. Tie hlúposti a neprijateľné veci, ktoré mal robiť v minulosti, väčšinou popiera alebo (sa) nejako obhajuje. Keby ich urobil, je to samozrejme neprijateľné, ale asi by si zaslúžil dostať šancu,“ uviedol Babiš.

Turek podľa neho musí presvedčiť nielen prezidenta Petra Pavla, ale aj kolegov vo vláde, aby s ním spolupracovali.

Voliči mu skrátka dali hlasy a tieto veci boli známe už pri európskych voľbách (2024), hoci nie s takou intenzitou. Samozrejme, nemôžu sa opakovať, pretože to by vládu skutočne zaťažovalo, a to my nechceme,“ konštatoval Babiš.

Možnosť podať kompetenčnú žalobu za to, že prezident Turka odmieta vymenovať, však Babiš vylúčil. „Nie, určite do žaloby nepôjdeme,“ povedal.

Pavel prijal Turka 22. decembra na Pražskom hrade, avšak vraj ho nepresvedčil, že je vhodnou osobou na post ministra životného prostredia. Babiš chce ďalší osud Turka riešiť s Pavlom 7. januára, keď sa stretnú na novoročnom obede.

Pavel po stretnutí s Turkom v tlačovej správe uviedol, že „svojím verejným vystupovaním, výrokmi a správaním vytvára u významnej časti verejnosti presvedčenie, že bagatelizuje jeden z najhorších totalitných režimov 20. storočia, nacistické Nemecko, ktoré malo na svedomí genocídu miliónov nevinných ľudí. Tým spochybňuje rešpekt k ústavou definovaným nemenným hodnotám rovnosti a ľudskej dôstojnosti a demokratickému poriadku ako takému. Ďalším svojím správaním vyjadruje neúctu k hodnotám právneho štátu.“

Zdroj: Info.sk, TASR
