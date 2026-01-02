Polícia pátra po nezvestnom občanovi Ukrajiny
Nezvestný muž čakal na Slovensku na vlak do Maďarska.
Bratislavskí policajti pátrajú po 46-ročnom občanovi Ukrajiny. Nezvestný Mykhailo Khyla má trvalé bydlisko v Maďarsku. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Nezvestný muž sa 26. decembra 2025 nachádzal okolo 12.00 h na hlavnej vlakovej stanici v Bratislave. Tam čakal na vlak smerujúci do Maďarska. „Nezvestný o sebe od tohto momentu nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe,“ uviedla polícia.
Foto: facebook.com/KRPZBA
Na sociálnej sieti preto zverejnila mužovu fotografiu a prosí ľudí o pomoc. Akékoľvek informácie k jeho súčasnému pobytu a pohybu možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
SaS chce postaviť kandidátku, ktorá bude odbornou alternatívou voči tejto vláde
Predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling zatiaľ nerieši kandidátnu listinu do ďalších parlamentných volieb. Chce však, aby bola odbornou a slušnou alternatívou voči súčasnej vláde.
Raši a Okamura: Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi SR a ČR
Predsedovia slovenského parlamentu a českej snemovne hovoria o reštarte vzťahov medzi Slovenskom a Českom.
Menia sa podmienky na svahoch: Toto platí pre lyžiarov do 18 rokov
Veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby sa od začiatku roka 2026 zvýšila. Po novom ju musia nosiť lyžiari do 18 rokov.
Krúpa: Automaticky odmietať spoločnú európsku obranu je zvláštne
Automaticky odmietať spoločnú európsku obrannú štruktúru je podľa opozičného poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu zvláštne.