Raši a Okamura: Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi SR a ČR
Predsedovia slovenského parlamentu a českej snemovne hovoria o reštarte vzťahov medzi Slovenskom a Českom.
Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi Slovenskom a Českom. Vo svojom spoločnom novoročnom prianí to uviedli predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
„Rok 2026 bude rokom unikátneho reštartu slovensko-českých a česko-slovenských vzťahov. Urobím všetko pre to, aby sa naše vzťahy už nikdy nestali rukojemníkom zlých politických rozhodnutí,“ povedal Raši vo videu. Okamura označil vzťahy medzi ČR a SR za nadštandardné a výnimočné. „Teším sa na spoluprácu, ktorá bude prospešná pre nás všetkých,“ dodal.
SaS chce postaviť kandidátku, ktorá bude odbornou alternatívou voči tejto vláde
Predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling zatiaľ nerieši kandidátnu listinu do ďalších parlamentných volieb. Chce však, aby bola odbornou a slušnou alternatívou voči súčasnej vláde.
Polícia pátra po nezvestnom občanovi Ukrajiny
Nezvestný muž čakal na Slovensku na vlak do Maďarska.
Menia sa podmienky na svahoch: Toto platí pre lyžiarov do 18 rokov
Veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby sa od začiatku roka 2026 zvýšila. Po novom ju musia nosiť lyžiari do 18 rokov.
Krúpa: Automaticky odmietať spoločnú európsku obranu je zvláštne
Automaticky odmietať spoločnú európsku obrannú štruktúru je podľa opozičného poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu zvláštne.