Piatok, 2.1.2026Meniny má Alexandra, Karina
Bratislava

Raši a Okamura: Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi SR a ČR

Predsedovia slovenského parlamentu a českej snemovne hovoria o reštarte vzťahov medzi Slovenskom a Českom.

Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi Slovenskom a Českom. Vo svojom spoločnom novoročnom prianí to uviedli predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Rok 2026 bude rokom unikátneho reštartu slovensko-českých a česko-slovenských vzťahov. Urobím všetko pre to, aby sa naše vzťahy už nikdy nestali rukojemníkom zlých politických rozhodnutí,“ povedal Raši vo videu. Okamura označil vzťahy medzi ČR a SR za nadštandardné a výnimočné. „Teším sa na spoluprácu, ktorá bude prospešná pre nás všetkých,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
SaS chce postaviť kandidátku, ktorá bude odbornou alternatívou voči tejto vláde

SaS chce postaviť kandidátku, ktorá bude odbornou alternatívou voči tejto vláde

DNES - 12:28Domáce

Predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling zatiaľ nerieši kandidátnu listinu do ďalších parlamentných volieb. Chce však, aby bola odbornou a slušnou alternatívou voči súčasnej vláde.

Polícia pátra po nezvestnom občanovi Ukrajiny

Polícia pátra po nezvestnom občanovi Ukrajiny

DNES - 12:14Domáce

Nezvestný muž čakal na Slovensku na vlak do Maďarska.

Menia sa podmienky na svahoch: Toto platí pre lyžiarov do 18 rokov

Menia sa podmienky na svahoch: Toto platí pre lyžiarov do 18 rokov

DNES - 11:03Domáce

Veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby sa od začiatku roka 2026 zvýšila. Po novom ju musia nosiť lyžiari do 18 rokov.

Krúpa: Automaticky odmietať spoločnú európsku obranu je zvláštne

Krúpa: Automaticky odmietať spoločnú európsku obranu je zvláštne

DNES - 10:58Domáce

Automaticky odmietať spoločnú európsku obrannú štruktúru je podľa opozičného poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu zvláštne.

