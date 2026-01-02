  • Články
Menia sa podmienky na svahoch: Toto platí pre lyžiarov do 18 rokov

Veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby sa od začiatku roka 2026 zvýšila. Po novom ju musia nosiť lyžiari do 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorá 1. januára nadobudla účinnosť.

Zvyšuje sa veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby z doterajších 15 na 18 rokov. Cieľom je ochrana zdravia mladých lyžiarov,“ vysvetlilo ministerstva vnútra, ktoré za úpravou stojí.

Novela tiež prináša ďalšie zmeny. Má sa ňou napríklad zabrániť zneužívaniu názvu a znaku HZS. Úprava zároveň zriaďuje stavovskú organizáciu Národná asociácia horských záchranárov. „Jej úlohou bude vykonávať odbornú spôsobilosť mimo horských oblastí s použitím lanových techník a hájiť záujmy svojich členov,“ doplnil rezort s tým, že členstvo v nej bude dobrovoľné.

Novela tiež rozširuje rozsah horskej vodcovskej činnosti o vedenie kurzov technickej pomoci v horách. Precizujú sa ňou i ustanovenia týkajúce sa terénu, v ktorých sa horská vodcovská činnosť vykonáva. Po novom sa tiež vo vymedzených lokalitách pri záchrannej činnosti s použitím lanovej či horolezeckej techniky bude vyžadovať odborná spôsobilosť obdobne, ako ju majú záchranári v horských oblastiach. HZS by zároveň pri záchrannej činnosti a monitoringu horských oblastí mohla podľa úpravy používať bezpilotné lietadlá.

Zdroj: Info.sk, TASR
