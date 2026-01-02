Krúpa: Automaticky odmietať spoločnú európsku obranu je zvláštne
Automaticky odmietať spoločnú európsku obrannú štruktúru je podľa opozičného poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS) zvláštne.
Uviedol to pre TASR v reakcii na vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v koncoročnom rozhovore pre TASR, že Európska únia sa do obrany kontinentu nemá miešať a veliť má NATO. Krúpa doplnil, že viacerí dnes koaliční politici v minulosti pred NATO preferovali európsku armádu.
„Pred pár rokmi v minulosti hovorili, že je potrebné európsku armádu a netreba NATO, to boli ľudia v Smere, to boli ľudia v SNS aj v Hlase. Títo ľudia dnes hovoria, že také niečo nechcú, takže zjavne tam sa niečo deje a bude to asi súvisieť práve s ruským vplyvom,“ myslí si Krúpa.
Ako poslanec doplnil, európska armáda je chiméra, nikto ju nebuduje. Nikto nevytvára ani paralelné štruktúry, pretože existuje štruktúra NATO.
Krúpa tiež podotkol, že v zákulisí globálnej diplomacie a obrany sa hovorí, že Slovenska a Maďarsko by nemuseli v prípade napadnutia aliančného štátu podporiť článok 5 zmluvy. „Zároveň treba brať do úvahy aj Trumpovu administratívu a prednedávnom zverejnenú stratégiu, respektíve bezpečnostnú stratégiu Spojených štátov amerických, ktorá sa aj v týchto otázkach javí, respektíve definuje tieto veci celkom ambivalentne,“ uviedol.
Minister obrany pre TASR v koncoročnom rozhovore uviedol, že spoločnej obrane európskych krajín má veliť NATO, pretože dve veliteľstvá obranu neurobia. Prípadný vznik európskej armády považuje za federalizačný prvok.
