Šutaj Eštok: Konflikt predsedu SNS s prezidentom je zbytočný

Predseda SNS Andrej Danko by sa mal sústrediť na svoju politiku. Konflikt s prezidentom SR Petrom Pellegrinim je zbytočný. V reakcii na novinárske otázky to uviedol šéf strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Ak voláme po upokojení spoločnosti, ak tu voláme po tom, že táto vládna koalícia dostala dôveru aj preto, aby sa nehádala medzi sebou, tak určite neočakávajú naši voliči, že sa budeme hádať ešte aj s prezidentom,“ podotkol Šutaj Eštok.

Tvrdí, že aj on môže mať výhrady voči niektorým rozhodnutiam hlavy štátu, ale vždy si to vedia vydiskutovať. „Naším cieľom by malo byť spájanie spoločnosti, a nie ju ešte rozdeľovať zbytočnými hádkami a konfliktmi, ktoré sa predseda SNS snaží vytvárať,“ skonštatoval šéf Hlasu. Poukázal pri tom na rozdelenie spoločnosti. Vníma ho najmä po prezidentských voľbách, kedy sa ľudia rozdelili na „tábor Korčok“ a „tábor Pellegrini“. Medzi tábormi podľa Šutaja Eštoka nedochádza k prebehovaniu voličov.

Hlas vníma aj úpadok svojich preferencií, chce sa uchádzať o voličov súčasnej koalície, povedal Šutaj Eštok. Nevidí tiež priestor na spájanie sa inými stranami, napríklad hnutím Republika.

Danko vo svojom novoročnom príhovore vyhlásil, že k prezidentovi Pellegrinimu stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe. Apeloval aj na spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. „V komunálnych voľbách však musia spojiť sily Smer, Hlas, SNS, Republika a mnohé iné strany. Musíme vytvoriť kandidátky, ktoré budú vzdorovať liberálnemu šialenstvu,“ dodal Danko.

Zdroj: Info.sk, TASR
