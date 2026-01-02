  • Články
Maďarský expremiér: Orbánova vláda sa pripravuje na odchod z EÚ

  • DNES - 10:13
  • Budapešť
Podľa Gordona Bajnaia vládnuca strana Fidesz nemá dostatočnú podporu na odchod z EÚ.

Vláda premiéra Viktora Orbána sa pripravuje na to, že Maďarsko v určitom okamihu odíde z Európskej únie, a dovtedy sa snaží z členstva vyťažiť čo najviac, pričom však oslabuje rámec samotnej Únie. V rozhovore pre server hvg.hu to povedal Gordon Bajnai, ktorý bol posledným maďarským premiérom pred nástupom Orbánovej vlády v roku 2010. Podľa Bajnaia však vládnuca strana Fidesz nemá dostatočnú podporu na odchod z EÚ a ani nevie, aké hospodárske dôsledky to bude bezprostredne mať, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Bajnai, ktorý je aktuálne generálnym riaditeľom londýnskej poradenskej spoločnosti zameranej na súkromný kapitál Campbell Lutyens, podľa servera klubradio.hu v rozhovore uviedol, že Fidesz je z politického hľadiska úspešnou stranou, pretože vyhral štvoro volieb po sebe, avšak za cenu nasmerovania krajiny do trvalého zaostávania.

Expremiér nevedel povedať, či opozícia môže za existujúcich okolností v aprílových parlamentných voľbách poraziť Fidesz, konštatoval iba toľko, že pre elitu vládnej strany ide o omnoho viac než iba o volebné víťazstvo.

Keďže táto štátostrana fakticky obsadila celý inštitucionálny systém a ekonomiku v našej krajine, ak by padla, prakticky by to znamenalo zmenu režimu. Pre tých, ktorí sa obohatili v tomto centrálne riadenom systéme korupcie, nesie takáto zmena obrovské riziko. Predvolebný boj - a ak Fidesz prehrá, tak aj boj po voľbách - bude neľútostný,“ uzavrel Bajnai.

Zdroj: Info.sk, TASR
