Trump: Ak bude Irán zabíjať demonštrantov, USA im prídu na pomoc
- DNES - 9:51
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok varoval Irán, že ak budú jeho bezpečnostné zložky strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty im prídu na pomoc.
Uviedol to na sieti Truth Social v reakcii na prebiehajúce protesty v Iráne, ktoré trvajú od nedele a ktoré podnietil prudký pokles hodnoty iránskej meny. USA sú podľa Trumpa odhodlané a pripravené konať. Informuje o tom TASR.
„Ak bude Irán strieľať a zabíjať pokojných demonštrantov, ako to má vo zvyku, Spojené štáty americké im prídu na pomoc. Zbrane máme nabité a sme pripravení ísť na vec,“ napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti Trump. Už začiatkom týždňa pohrozil Iránu, že USA eliminujú akýkoľvek jeho pokus obnoviť jadrový program, a to opäť aj formou útoku.
Počas protestov od konca minulého týždňa dosiaľ podľa štátnych médií zadržali v Iráne desiatky ľudí. Prezident Masúd Pezeškiján medzitým počas návštevy jednej z provincií, kde sa konali protesty, priznal chyby vlády a vyzval na dialóg.
Pri zrážkach demonštrantov s bezpečnostnými zložkami zahynulo najmenej sedem ľudí a 17 ich utrpelo zranenia. Polooficiálna tlačová agentúra Fárs uviedla, že troch „výtržníkov“ zabili, keď sa pokúsili vstúpiť do priestorov policajnej stanice v provincii Lorestán.
Na videách na sociálnych sieťach - ktoré však nebolo možné nezávisle overiť - bolo vidno zamaskovaných ľudí podpaľujúcich autá a hádžucich kamene v meste Azná, pričom v pozadí sa ozývala streľba.
Súčasnú vlnu demonštrácií podnietil prudký pokles hodnoty iránskeho rialu. Protesty začali pôvodne maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, neskôr sa rozšírili do ďalších oblastí islamskej republiky. Na demonštrácie vyzvali aj študentské organizácie, ktoré zohrávali úlohu pri protestných hnutiach v minulosti.
Politológ: Radosť SR a Maďarska z Babiša ako nového premiéra nemusí trvať dlho
Radosť slovenského a maďarského premiéra z toho, že sa novým predsedom českej vlády stal opäť Andrej Babiš, bola podľa českého politológa Petra Justa z dlhodobého hľadiska predčasná.
Trump tvrdí, že jeho zdravotný stav je perfektný
Americký prezident Donald Trump v rozhovore o svojom zdraví povedal, že berie viac aspirínu, ako mu odporúčajú lekári, používa mejkap na zakrytie modrín na rukách a pravidelne necvičí, pretože to považuje za nudné.
Ukrajinská armáda odmietla obvinenia Ruska z útoku na novoročnú oslavu
Ukrajinský generálny štáb odmietol ako dezinformáciu štvrtkové oznámenie ruských predstaviteľov, že pri ukrajinskom dronovom útoku v Ruskom kontrolovanej časti Chersonskej oblasti zahynulo viac ako 24 ľudí.
Venezuela je otvorená rozhovorom so Spojenými štátmi, tvrdí Maduro
Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa vo štvrtok vyhol otázke o údajnom útoku Spojených štátov na dok vo svojej krajine.