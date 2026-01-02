Polícia vyšetruje podvod: Nepoznáte osobu na fotografiách?
Podľa polície došlo ku škode vo výške vyše 30 tisíc eur.
Bratislavskí policajti vyšetrujú trestný čin úverového podvodu v súbehu s trestným činom falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, pri ktorom vznikla škoda prevyšujúca sumu 30.000 eur. Na verejnosť sa obracajú so žiadosťou o pomoc. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti zverejnili aj fotografiu osoby, ktorá by mohla pomôcť skutok objasniť.
Foto: facebook.com/KRPZBA
Občania, ktorí majú informácie k totožnosti ženy či k jej pohybu alebo pobytu, ich môžu polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
