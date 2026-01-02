Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií
Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií. Pre TASR to zhodnotil prezident Peter Pellegrini.
Prezident tvrdí, že Slovensko má za sebou náročný rok, ktorý priniesol množstvo turbulentných chvíľ na domácej scéne i v medzinárodných vzťahoch.
Kontrast podľa Pellegriniho spočíva v tom, že na jednej strane je na Slovensku množstvo šikovných slovenských ľudí, ktorí sa môžu porovnávať svojimi schopnosťami a talentom so svetovou špičkou. „Ľudí, ktorí svojou prácou nerozdeľujú spoločnosť, ale snažia sa ju zo svojej pozície spájať,“ podotkol prezident.
Na druhej strane poukázal na rozhádaných politikov, z ktorých mnohí na dennej báze generovali nenávisť a urážky alebo vykresľovali Slovensko ako čiernu dieru, v ktorej sa nedá slušne žiť. „Vrcholom všetkého potom boli fyzické potýčky v parlamente, ktoré nemajú nič spoločné s riešením reálnych problémov ľudí,“ skonštatovala hlava štátu.
Prezidenta okrem šírenia nenávisti znepokojuje aj všeobecný negativizmus, skepsa a frustrácia medzi ľuďmi. „Preto by som všetkým želal, aby sme si v novom roku zbytočne neničili naše životy nielen vzájomnou nenávisťou, ale ani zbytočným sústredením sa výlučne na kritiku vecí okolo nás a stratou schopnosti vidieť čokoľvek na Slovensku pozitívne,“ uviedol.
Polícia vyšetruje podvod: Nepoznáte osobu na fotografiách?
Podľa polície došlo ku škode vo výške vyše 30 tisíc eur.
SHMÚ vydal výstrahy, pozor najmä v týchto častiach Slovenska!
Na pondelok vydali niekoľko výstrah, pozor na tieto javy.
Šimkovičová: Národný mediálny úrad je dobrá idea, žiada si však politickú dohodu
Národný mediálny úrad je dobrá myšlienka, ktorú Ministerstvo kultúry SR podporuje. Implementácia tejto idey je však závislá od politickej dohody.
Andrej Danko: K prezidentovi som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe
K prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe. V novoročnom príhovore to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Občanov vyzval, aby politikov hodnotili podľa činov, nie podľa slov.