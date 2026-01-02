Takáč: Rok 2026 bude rokom vypisovania výziev, aj zmien v legislatíve
- DNES - 8:42
- Bratislava
Budúci rok bude podľa ministra bojom aj o podobu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ.
V roku 2026 by sa mali vypisovať výzvy z tzv. strategického plánu, mali by sa tiež prijať niektoré zmeny v slovenskej legislatíve. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Začiatkom roka 2026 sa podľa neho budú vypisovať výzvy zo strategického plánu. „To je pre mňa priorita. Potom tam máme dokončenie projektu z Plánu obnovy cez Národné lesnícke centrum (NLC) pre štátne lesy, a to budovanie lesov odolných voči klíme. Predchádzajúce vlády Plánu obnovy pre sektor pôdohospodárstva ‚dali nulu‘, tak aspoň pri jeho revízii sa podarilo niečo zabezpečiť. Toto potrebujeme skončiť do júna roku 2026,“ spresnil.
V projekte NLC sa realizuje podľa Takáča výsadba odolnejších porastov. „Je tam výsadba nových porastov, je tam tiež čistenie plôch. Tento projekt je v sume asi 36 miliónov eur s daňou z pridanej hodnoty,“ priblížil.
Úlohou budúceho roka sú podľa neho aj legislatívne zmeny. „Chceme vyriešiť neznámych, nezistených vlastníkov (pozemkov). Už konečne na to pripravujeme legislatívu. Slovensko je v tomto veľmi špecifické a problematické,“ podotkol.
„Spustili sme pozemkové úpravy - to tu tiež stálo štyri roky, nikto s tým nič nerobil, takže realizujeme 93 katastrálnych území. V roku 2026 ideme realizovať ďalších 120 katastrálnych území. Máme na to aj financie,“ poznamenal.
Najpodstatnejšou výzvou vo vzťahu k agrosektoru je podľa neho nová Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a v nej v zásade menej financií pre agrosektor. „To sú úlohy, ktorým sa už teraz niekoľko mesiacov venujem a aj v roku 2026 sa tomu budem venovať. Najpodstatnejšie je to, koľko agrosektor dostane peňazí a či bude tie peniaze dostávať tak, ako ich dostával. Stropovanie priamych platieb je likvidácia 90 % fariem na Slovensku. To si nemôžeme dovoliť,“ dodal Takáč.
SNS bude v budúcnosti vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane
Koaličná SNS bude v budúcnosti vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane.
Ráž: Hlavnou prioritou je rozostavať zvyšné dva úseky D3 a dokončiť D1 v Liptove
Základnou prioritou Ministerstva dopravy (MD) SR v roku 2026 je rozostavať aj zvyšné dva úseky diaľnice D3 medzi Žilinou a Čadcou a dokončiť liptovský úsek D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku.
S. Migaľ: Na MIRRI sa podarilo zachrániť stovky miliónov eur z eurofondov
Rok 2025 bol pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRR) prelomový.
Si Ťin-pching: Vláda očakáva, že čínska ekonomika rástla tento rok zhruba o 5 %
Čínska ekonomika by mala za tento rok dosiahnuť stanovený rastový cieľ na úrovni približne 5 %, povedal čínsky prezident Si Ťin-pching.