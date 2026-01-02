  • Články
Piatok, 2.1.2026Meniny má Alexandra, Karina
Bratislava

SHMÚ vydal výstrahy, pozor najmä v týchto častiach Slovenska!

  • DNES - 8:33
  • Bratislava
Na pondelok vydali niekoľko výstrah, pozor na tieto javy.

V severnej časti Slovenska platia v piatok ráno výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi i výstrahy pred vetrom a vetrom na horách. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstrahy pred snehovými jazykmi meteorológovia vyhlásili pre celý Žilinský kraj, takmer celý Prešovský kraj aj pre okresy Spišská Nová Ves, Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Brezno a Banská Bystrica. Predbežne sú v platnosti celý piatok a sobotu (3. 1.). „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.

Na vietor si treba dať pozor najmä v okresoch Kežmarok, Poprad, Prešov, Námestovo a Tvrdošín. Meteorológovia očakávajú, že jeho rýchlosť dosiahne miestami v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol SHMÚ. Výstrahy pred vetrom by mali zatiaľ zostať v platnosti do 11.00 h.

Foto: shmu.sk

Na severe krajiny môže v piatok potrápiť aj vietor na horách s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstrahy sú v platnosti pre takmer celý Žilinský kraj, viaceré okresy Prešovského kraja, ako aj pre okresy Gelnica, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Prievidza, Brezno a Banská Bystrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ napísal SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
