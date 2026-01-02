Šimkovičová: Národný mediálny úrad je dobrá idea, žiada si však politickú dohodu
Národný mediálny úrad je dobrá myšlienka, ktorú Ministerstvo kultúry SR podporuje. Implementácia tejto idey je však závislá od politickej dohody.
V bilančnom rozhovore pre TASR na konci minulého roka na to upozornila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
„Tá myšlienka je veľmi dobrá, my ju podporujeme, ale musí na tom byť najprv zhoda vo vláde a tiež podpora v parlamente,“ skonštatovala ministerka. Či bude táto idea „živou“ témou aj v nasledujúcom období preto závisí aj od vývoja vnútri koalície. „Ak sa to bude dobre vyvíjať, pôjdeme do toho, ak nie, necháme to tak,“ uviedla.
Skupina poslancov za SNS predložila do parlamentu novelu zákona o mediálnych službách. Navrhla v nej, aby sa Rada pre mediálne služby pretransformovala na Národný mediálny úrad. Postavenie orgánu by zostalo zachované ako tzv. regulátor. Predsedu úradu by volila Národná rada SR na šesťročné obdobie. Okrem predsedu by mali byť orgánmi úradu podpredseda a rada.
