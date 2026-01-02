  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 2.1.2026Meniny má Alexandra, Karina
Bratislava

Šimkovičová: Národný mediálny úrad je dobrá idea, žiada si však politickú dohodu

  • DNES - 8:29
  • Bratislava
Šimkovičová: Národný mediálny úrad je dobrá idea, žiada si však politickú dohodu

Národný mediálny úrad je dobrá myšlienka, ktorú Ministerstvo kultúry SR podporuje. Implementácia tejto idey je však závislá od politickej dohody.

V bilančnom rozhovore pre TASR na konci minulého roka na to upozornila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Tá myšlienka je veľmi dobrá, my ju podporujeme, ale musí na tom byť najprv zhoda vo vláde a tiež podpora v parlamente,“ skonštatovala ministerka. Či bude táto idea „živou“ témou aj v nasledujúcom období preto závisí aj od vývoja vnútri koalície. „Ak sa to bude dobre vyvíjať, pôjdeme do toho, ak nie, necháme to tak,“ uviedla.

Skupina poslancov za SNS predložila do parlamentu novelu zákona o mediálnych službách. Navrhla v nej, aby sa Rada pre mediálne služby pretransformovala na Národný mediálny úrad. Postavenie orgánu by zostalo zachované ako tzv. regulátor. Predsedu úradu by volila Národná rada SR na šesťročné obdobie. Okrem predsedu by mali byť orgánmi úradu podpredseda a rada.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia vyšetruje podvod: Nepoznáte osobu na fotografiách?

Polícia vyšetruje podvod: Nepoznáte osobu na fotografiách?

DNES - 9:47Domáce

Podľa polície došlo ku škode vo výške vyše 30 tisíc eur.

Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

DNES - 9:19Domáce

Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií, potvrdil Peter Pellegrini.

SHMÚ vydal výstrahy, pozor najmä v týchto častiach Slovenska!

SHMÚ vydal výstrahy, pozor najmä v týchto častiach Slovenska!

DNES - 8:33Domáce

Na pondelok vydali niekoľko výstrah, pozor na tieto javy.

Andrej Danko: K prezidentovi som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe

Andrej Danko: K prezidentovi som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe

VČERA - 18:41Domáce

K prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe. V novoročnom príhovore to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Občanov vyzval, aby politikov hodnotili podľa činov, nie podľa slov.

Vosveteit.sk
Astronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diereAstronómovia riešia znepokojivú otázku. Niektorí vedci uvažujú, že žijeme v čiernej diere
Čínsky maglev vlak dosiahol 700 km/h za dve sekundy a stanovil svetový rekordČínsky maglev vlak dosiahol 700 km/h za dve sekundy a stanovil svetový rekord
POZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkanýPOZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkaný
Vedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológieVedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológie
Experimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkovExperimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkov
Americká armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronomAmerická armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronom
Ako dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiaskoAko dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiasko
Vedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálomVedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálom
Stojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začneStojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP