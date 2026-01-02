  • Články
Trump tvrdí, že jeho zdravotný stav je perfektný

  • DNES - 8:27
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v rozhovore o svojom zdraví povedal, že berie viac aspirínu, ako mu odporúčajú lekári, používa mejkap na zakrytie modrín na rukách a pravidelne necvičí, pretože to považuje za nudné. TASR o tom informuje podľa stanice BBC.

Trump pre denník The Wall Street Journal (WSJ) tiež uviedol, že v októbri absolvoval CT vyšetrenie. Novinárom vtedy nesprávne povedal, že bol na vyšetrení magnetickou rezonanciou.

Trump (79) je najstarším prezidentom, aký zložil prísahu v dejinách USA, a známky jeho veku sa na ňom prejavujú, konštatovala BBC. Niekedy sa zdalo, že počas stretnutí zaspáva a nepočuje otázky.

Podľa WSJ sa v rozhovore zverejnenom vo štvrtok vyjadril podráždene o tom, že sa vedie verejná debata o jeho zdravotnom stave, ktorý označil za „perfektný“.

Trump priblížil, že posledných 25 rokov berie vyššie dávky aspirínu, než je odporúčané, hoci mu to podľa jeho slov spôsobuje ľahšiu tvorbu modrín. „Hovoria, že aspirín je dobrý na riedenie krvi, a ja nechcem, aby mi srdcom prúdila hustá krv,“ vyhlásil s tým, že po toľkých rokoch nechce meniť svoje zvyky. „Som trocha poverčivý.“

Prezidentov lekár Sean Barbaella pre WSJ uviedol, že Trump bol na vyšetrení CT, „aby sa definitívne vylúčili kardiovaskulárne problémy“. Doplnil, že testy nepreukázali žiadne anomálie, pričom Trump je „vo výnimočnom zdravotnom stave a dokonale spôsobilý vykonávať svoje povinnosti ako vrchný veliteľ“.

Po diagnostikovaní chronickej žilovej nedostatočnosti, ktorá je u starších ľudí bežná, Trumpovi odporúčali nosiť kompresívne ponožky, čo však odmietol. „Nepáčili sa mi,“ povedal s tým, že teraz vstáva od stola častejšie a zmiernili sa mu opuchy na nohách.

Napriek tomu šéf Bieleho domu nerád cvičí – okrem hrania golfu. „Jednoducho sa mi to nepáči. Je to nudné,“ povedal. „Chodiť alebo behať na bežeckom páse celé hodiny, ako to robia niektorí ľudia, to nie je pre mňa.“

Trump okrem toho zdôraznil, že na verejných stretnutiach nezaspáva, ale len niekedy zatvára oči, pretože je to „uvoľňujúce“. Pokiaľ ide o modriny na rukách, podľa vlastných slov nosí so sebou mejkap pre prípad, že mu niekto „udrie“ po ruke. „Ľahko sa nanáša, trvá to asi desať sekúnd,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
