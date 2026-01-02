  • Články
Piatok, 2.1.2026Meniny má Alexandra, Karina
Bratislava

Ukrajinská armáda odmietla obvinenia Ruska z útoku na novoročnú oslavu

  • DNES - 5:51
  • Kyjev/Moskva
Ukrajinský generálny štáb odmietol ako dezinformáciu štvrtkové oznámenie ruských predstaviteľov, že pri ukrajinskom dronovom útoku v Ruskom kontrolovanej časti Chersonskej oblasti zahynulo viac ako 24 ľudí.

Kaviareň a hotel v dedine Chorly pri Čiernom mori zasiahli tri drony počas novoročných osláv, uviedol šéf ruskej správy v Chersonskej oblasti Vladimir Saldo. Pôvodne hovoril o 24 mŕtvych a neskôr oznámil, že počet obetí sa zvýšil, no nespresnil ho.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí hovorilo o teroristickom útoku, pri ktorom tiež trpelo zranenia ďalších 50 ľudí. Saldo podľa Kremľa o útoku informoval aj prezidenta Vladimira Putina.

Ukrajinská armáda vo štvrtok večer uviedla, že cieľom Ruska je takýmito falošnými tvrdeniami ovplyvniť partnerov Ukrajiny a priebeh mierových rokovaní. „Obranné sily Ukrajiny dodržiavajú normy medzinárodného humanitárneho práva a vykonávajú útoky výlučne na vojenské ciele nepriateľa, objekty palivového a energetického komplexu Ruskej federácie a iné legitímne ciele so zámerom obmedziť vojenský potenciál útočiacej krajiny,“ uviedol hovorca generálneho štábu podľa agentúry Interfax Ukrajina.

Nezávisle správy a potvrdenie vysokého počtu obetí neboli k dispozícii, konštatovala DPA. Fotografie a videá na sociálnych sieťach ukazujú vyhorenú reštauráciu v letovisku na malom polostrove 70 kilometrov od regionálnej metropoly Cherson. „O život prišlo jedno dieťa,“ napísal Saldo, ktorý spochybnil vôľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dosiahnuť mier.

Zdroj: Info.sk, TASR
