USA: Čínske vojenské cvičenia okolo Taiwanu bezdôvodne zvyšujú napätie

Čínske vojenské cvičenia v okolí Taiwanu zbytočne zvýšili napätie v regióne, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí. Peking vyzvalo, aby skončil so svojím vojenským tlakom na Tchaj-pej.

Vojenské aktivity a rétorika Číny voči Taiwanu a iným v regióne zbytočne zvyšujú napätie. Vyzývame Peking, aby uplatňoval zdržanlivosť, ukončil svoj vojenský tlak na Taiwan a namiesto toho viedol zmysluplný dialóg,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva Tommy Pigott.

Čínska armáda v pondelok a v utorok pri manévroch obklopila hlavný ostrov Taiwanu a v rámci cvičení odpaľovala rakety a nasadila desiatky stíhačiek a lodí. Peking to označil za simuláciu blokády taiwanských prístavov. Tchaj-pej označil tieto cvičenia za „veľmi provokatívne“.

Čína tvrdí, že Taiwan je súčasťou jej územia, a nevylučuje použitie vojenskej sily na jeho obsadenie. Nové manévre Peking zorganizoval po tom, ako vláda USA schválila predaj zbraní Taiwanu za 11 miliárd dolárov.

Spojené štáty podporujú mier a stabilitu naprieč Taiwanským prielivom a sú proti jednostranným zmenám status quo vrátane zmien prostredníctvom sily alebo donucovania,“ uviedol Pigott.

Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že ho čínske vojenské cvičenia s ostrou streľbou neznepokojujú. Pred novinármi odmietol možnosť, že by čínsky prezident Si Ťin-pching nariadil inváziu.

Zdroj: Info.sk, TASR
