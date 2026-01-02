Tusk: Rok 2026 bude rokom zvyšovania rýchlosti Poľska
- DNES - 4:41
- Varšava
Poľský premiér Donald Tusk vo svojom novoročnom prejave vyhlásil, že rok 2026 bude rokom zvyšovania rýchlosti Poľska.
Zdôraznil potrebu posilniť armádu, urýchliť infraštruktúrne investície a obnoviť priemysel vrátane obranného sektora. Prisľúbil tiež tvrdší postup proti páchateľom trestných činov a udržanie Poľska ako bezpečnej krajiny, informuje varšavský spravodajca TASR.
Tusk označil rok 2025 za obdobie hospodárskeho obratu, počas ktorého Poľsko podľa neho ukončilo éru zdražovania, začalo nové veľké investície a zlepšilo vzťahy s Európskou úniou. Uviedol, že krajina získala miliardy eur z európskych fondov, zabezpečila hranice a stala sa príkladom stability. Dodal, že poľskí emigranti sa začali vracať a zahraničné médiá opisujú Poľsko ako hospodársky fenomén, pričom Varšavu označili za najperspektívnejšie mesto Európy.
Premiér pripomenul, že tisíc rokov poľskej štátnosti, pripomenutých jubileom korunovácie Boleslava Chrabrého, zaväzuje k zodpovednosti a odolnosti. Podľa Tuska dejiny ukazujú, že sila Poľska vždy spočívala v silnej armáde, rešpekte k právu, rovnosti, slobode a tolerancii, zatiaľ čo korupcia a oligarchia prinášali úpadok.
V novom roku chce vláda pokračovať v repolonizácii hospodárstva a zaviesť zásadu „najprv poľské“ ako pravidlo pre verejné zákazky. Tusk zároveň vyhlásil, že štát sprísni boj proti kriminalite. „Každý bez výnimky, kto porušuje zákon, to bude v nadchádzajúcom roku trpko ľutovať,“ povedal s tým, že Poľsko má zostať oázou bezpečnosti.
Na záver prejavu premiér vyjadril presvedčenie, že tisíc prvý rok poľského štátu prinesie krajine ďalší rozvoj a stabilitu.
