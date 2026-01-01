  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 1.1.2026Dnes je Nový rok
-2°Bratislava

Andrej Danko: K prezidentovi som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe

  • DNES - 18:41
  • Bratislava
Andrej Danko: K prezidentovi som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe

K prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe. V novoročnom príhovore to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Občanov vyzval, aby politikov hodnotili podľa činov, nie podľa slov.

Musím povedať, že som stratil absolútnu dôveru k nemu ako k politikovi, aj ako osobe. Človek, ktorý zutekal do prezidentského paláca, potichu ťahá nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender a nominácie strany Hlas. (...) Tento človek má opäť tú drzosť sa prihovárať z pozície božstva a rozprávať, že si máme vyhrnúť rukávy,“ povedal Danko, pričom novoročný prejav hlavy štátu označil za „prázdny“.

Šéf národniarov apeloval aj na spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. „Preto vítam iniciatívu predsedu Smeru-SD opäť viac navštevovať regióny a Slovenská národná strana vždy bude pri tom,“ poznamenal.

Danko zároveň poukázal na význam SNS v rámci vládnych spoluprác. Zdôraznil, že bez účasti SNS by podľa neho v minulosti nevznikli viaceré vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „V komunálnych voľbách však musíme spojiť sily Smer, Hlas, SNS, Republika a mnohé iné strany. Musíme vytvoriť kandidátky, ktoré budú vzdorovať liberálnemu šialenstvu,“ dodal.

Danko zároveň deklaroval, že SNS nechce rozbíjať vládu, no bude presadzovať vlastné postoje a program. Zdôraznil, že nesúhlas v jednotlivých témach neznamená odmietanie spolupráce v koalícii. „Preto, ak niekedy hovoríme svoj názor aj na riešenie 13. dôchodku, neznamená, že sme proti vláde, že sme proti Ficovi. Neznamená to však, že so všetkým, čo Fico, alebo naši kolegovia z Hlasu-SD robia, súhlasíme,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Matúš Šutaj Eštok: Tento rok môže priniesť príležitosť robiť veci rozumnejšie

Matúš Šutaj Eštok: Tento rok môže priniesť príležitosť robiť veci rozumnejšie

DNES - 18:20Domáce

Rok 2026 môže priniesť príležitosť robiť veci rozumnejšie než doteraz, menej experimentovať a menej sa riadiť emóciami, naopak viac sa riadiť zdravým rozumom.

Novoročné oslavy si v Košiciach na Hlavnej ulici užilo asi 12.000 ľudí

Novoročné oslavy si v Košiciach na Hlavnej ulici užilo asi 12.000 ľudí

DNES - 17:28Domáce

Silvestrovskú oslavu pod otvoreným nebom si na Hlavnej ulici v Košiciach aj napriek chladnému počasiu užilo odhadom až 12.000 návštevníkov.

KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu alibizmus

KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu alibizmus

DNES - 16:17Domáce

Opozičné strany KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu najmä alibizmus, nedostatok konkrétnosti a zodpovednosti za kroky, ktoré podľa nich prispeli k zhoršeniu situácie na Slovensku.

Milan Majerský: Do nového roka prajem Slovensku pokoj a prosperitu

Milan Majerský: Do nového roka prajem Slovensku pokoj a prosperitu

DNES - 16:17Domáce

Do nového roka prajem Slovensku pokoj, prosperitu a vládu, ktorá dá na prvé miesto človeka, ale aj rodinu a prácu. V novoročnom prejave to uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Vosveteit.sk
POZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkanýPOZOR! Hackeri majú nový spôsob, ako sa ti dostať do zariadenia. Tento podvod je mimoriadne prefíkaný
Vedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológieVedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológie
Experimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkovExperimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkov
Americká armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronomAmerická armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronom
Ako dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiaskoAko dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiasko
Vedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálomVedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálom
Stojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začneStojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začne
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problémKľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovarPOZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP