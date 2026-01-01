  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 1.1.2026Dnes je Nový rok
-1°Bratislava

Polícia potvrdila, že pri požiari v Crans-Montane zahynulo okolo 40 ľudí

  • DNES - 18:27
  • Crans-Montana
Polícia potvrdila, že pri požiari v Crans-Montane zahynulo okolo 40 ľudí

Šéf polície vo švajčiarskom kantóne Valais Frédéric Gisler vo štvrtok večer potvrdil, že pri nočnom požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana zahynulo okolo 40 ľudí a viac ako 115 sa zranilo. Medzi obeťami sú osoby viacerých národností. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.

Miesto tragédie vo štvrtok popoludní navštívil nový švajčiarsky prezident Guy Parmelin. Požiar označil za jednu z najhorších tragédií v histórii krajiny.

Šéf kantónu Valais Mathias Reynard potvrdil, že mŕtvych je niekoľko desiatok ľudí. Upozornil, že identifikácia tiel si vyžiada čas. Upresnil, že na mieste tragédie zasahovalo 42 sanitiek, 13 vrtuľníkov a tri vozidlá na odstraňovanie následkov katastrof. Zranených pacientov presunuli do nemocníc v Lausanne, Sione, Ženeve aj Zürichu. Pravdepodobné je, že niektorých umiestnia aj do zariadení v susednom Taliansku, Francúzsku alebo Nemecku.

Gisler ozrejmil, že dym spozorovali o 1.30 h a prví policajti dorazili na miesto už o dve minúty neskôr. Hasičom sa podľa neho podarilo oheň rýchlo uhasiť.

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani medzičasom potvrdil, že po požiari je nezvestných 16 Talianov a 12 ďalších sa zranilo. Celkovo je podľa jeho informácií mŕtvych najmenej 47 ľudí.

Nešťastie sa stalo v bare Le Constellation počas osláv príchodu nového roka. Pôvod požiaru nie je známy a polícia vedie vyšetrovanie. Úrady však neveria, že požiar spôsobil „útok“. Orgány zatiaľ nikoho nezadržali ani neevidujú žiadnych podozrivých.

Niektorí svedkovia uviedli, že požiar spôsobili „narodeninové sviečky“ na vrchole fľaše šampanského, ktoré zapálili strop. Evakuáciu z baru podľa nich navyše sťažili mimoriadne úzke únikové cesty.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Švajčiarsko: Pri požiari v Crans-Montane zahynulo „niekoľko desiatok“ ľudí

Švajčiarsko: Pri požiari v Crans-Montane zahynulo „niekoľko desiatok“ ľudí

DNES - 12:30Zahraničné

Švajčiarska polícia vo štvrtok uviedla, že pri požiari v preplnenom bare v luxusnom lyžiarskom stredisku Crans-Montana zomrelo „niekoľko desiatok“ ľudí a približne 100 je zranených.

Nawrocki: Rok 2026 bude pre Poľsko prelomový pre účasť na samite G20

Nawrocki: Rok 2026 bude pre Poľsko prelomový pre účasť na samite G20

DNES - 11:42Zahraničné

Poľský prezident Karol Nawrocki vo svojom prvom novoročnom prejave vo funkcii uviedol, že rok 2026 bude pre Poľsko prelomový, keďže krajina sa po prvý raz zúčastní na samite skupiny G20.

Babiš: Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať

Babiš: Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať

DNES - 11:31Zahraničné

Designovaný český premiér Andrej Babiš chce, aby Česká republika bola najlepšie miesto na život na celej planéte.

Zohran Mamdani zložil prísahu ako nový starosta New Yorku

Zohran Mamdani zložil prísahu ako nový starosta New Yorku

DNES - 11:05Zahraničné

Zohran Mamdani vo štvrtok zložil prísahu ako prvý moslim a najmladší starosta New Yorku.

Vosveteit.sk
Vedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológieVedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológie
Experimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkovExperimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkov
Americká armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronomAmerická armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronom
Ako dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiaskoAko dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiasko
Vedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálomVedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálom
Stojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začneStojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začne
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problémKľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovarPOZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako fungujeAKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP