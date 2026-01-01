Polícia potvrdila, že pri požiari v Crans-Montane zahynulo okolo 40 ľudí
- DNES - 18:27
- Crans-Montana
Šéf polície vo švajčiarskom kantóne Valais Frédéric Gisler vo štvrtok večer potvrdil, že pri nočnom požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana zahynulo okolo 40 ľudí a viac ako 115 sa zranilo. Medzi obeťami sú osoby viacerých národností. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.
Miesto tragédie vo štvrtok popoludní navštívil nový švajčiarsky prezident Guy Parmelin. Požiar označil za jednu z najhorších tragédií v histórii krajiny.
Šéf kantónu Valais Mathias Reynard potvrdil, že mŕtvych je niekoľko desiatok ľudí. Upozornil, že identifikácia tiel si vyžiada čas. Upresnil, že na mieste tragédie zasahovalo 42 sanitiek, 13 vrtuľníkov a tri vozidlá na odstraňovanie následkov katastrof. Zranených pacientov presunuli do nemocníc v Lausanne, Sione, Ženeve aj Zürichu. Pravdepodobné je, že niektorých umiestnia aj do zariadení v susednom Taliansku, Francúzsku alebo Nemecku.
Gisler ozrejmil, že dym spozorovali o 1.30 h a prví policajti dorazili na miesto už o dve minúty neskôr. Hasičom sa podľa neho podarilo oheň rýchlo uhasiť.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani medzičasom potvrdil, že po požiari je nezvestných 16 Talianov a 12 ďalších sa zranilo. Celkovo je podľa jeho informácií mŕtvych najmenej 47 ľudí.
Nešťastie sa stalo v bare Le Constellation počas osláv príchodu nového roka. Pôvod požiaru nie je známy a polícia vedie vyšetrovanie. Úrady však neveria, že požiar spôsobil „útok“. Orgány zatiaľ nikoho nezadržali ani neevidujú žiadnych podozrivých.
Niektorí svedkovia uviedli, že požiar spôsobili „narodeninové sviečky“ na vrchole fľaše šampanského, ktoré zapálili strop. Evakuáciu z baru podľa nich navyše sťažili mimoriadne úzke únikové cesty.
Švajčiarsko: Pri požiari v Crans-Montane zahynulo „niekoľko desiatok“ ľudí
Švajčiarska polícia vo štvrtok uviedla, že pri požiari v preplnenom bare v luxusnom lyžiarskom stredisku Crans-Montana zomrelo „niekoľko desiatok“ ľudí a približne 100 je zranených.
Nawrocki: Rok 2026 bude pre Poľsko prelomový pre účasť na samite G20
Poľský prezident Karol Nawrocki vo svojom prvom novoročnom prejave vo funkcii uviedol, že rok 2026 bude pre Poľsko prelomový, keďže krajina sa po prvý raz zúčastní na samite skupiny G20.
Babiš: Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať
Designovaný český premiér Andrej Babiš chce, aby Česká republika bola najlepšie miesto na život na celej planéte.
Zohran Mamdani zložil prísahu ako nový starosta New Yorku
Zohran Mamdani vo štvrtok zložil prísahu ako prvý moslim a najmladší starosta New Yorku.