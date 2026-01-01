Matúš Šutaj Eštok: Tento rok môže priniesť príležitosť robiť veci rozumnejšie
Rok 2026 môže priniesť príležitosť robiť veci rozumnejšie než doteraz, menej experimentovať a menej sa riadiť emóciami, naopak viac sa riadiť zdravým rozumom. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v novoročnom príhovore na sociálnej sieti.
„Nový rok nám neprinesie zázraky a bolo by nečestné ich sľubovať. To, čo nám však môže priniesť, je príležitosť robiť veci rozumnejšie než doteraz, menej experimentovať, (...), menej sa riadiť emóciami a viac sa riadiť zdravým rozumom. Štát má fungovať predvídateľne, zrozumiteľne a najmä spravodlivo, nie ako laboratórium nápadov, ktoré menia smer každých pár mesiacov,“ povedal.
Ľudia majú podľa šéfa rezortu vnútra právo vedieť, čo od štátu môžu očakávať a štát má povinnosť to splniť. Rovnako je podľa neho dôležitá vnútorná bezpečnosť spoločnosti, schopnosť viesť spor bez nenávisti, nesúhlasiť bez urážok a hľadať riešenia namiesto vinníkov.
Priznal, že uplynulý rok nebol jednoduchý a Slovensko čelí neistote, pokračujúcim konfliktom i dôsledkom globálnych kríz, ktoré sa dotýkajú života občanov. „Dosahy globálnych kríz či geopolitických rozhodnutí pociťujeme aj my. No zároveň platí, že nie všetko, s čím nie sme spokojní, je dôsledkom vonkajších okolností. Časť zodpovednosti nesieme aj my sami v tom, ako riadime štát, ako pristupujeme k práci, ako si vážime pravidlá a ako sa správame jeden k druhému,“ konštatoval.
Minister poukázal aj na to, že demokracia podľa neho nie je súťažou v kriku, ale schopnosťou dohodnúť sa aj v náročných situáciách. „V novom roku budeme stáť aj pred takými rozhodnutiami, ktoré možno nebudú populárne, ale sú potrebné a zodpovedné,“ objasnil.
V oblasti hospodárstva zdôraznil potrebu pragmatických rozhodnutí, podpory práce, investícií a hospodárskeho rastu ako základov sociálnej stability a udržania životnej úrovne. Poukázal aj na meniace sa medzinárodné prostredie vrátane pokračujúcej vojny na Ukrajine, ktorá bude podľa jeho slov naďalej ovplyvňovať Európu aj Slovensko.
„Treba však povedať aj ďalšiu vec, to, že budúcnosť Slovenska nezávisí len od politikov, závisí od nás všetkých, od toho, či budeme k sebe féroví, či si budeme vážiť prácu, či budeme schopní priznať si chyby a poučiť sa z nich,“ podotkol.
Andrej Danko: K prezidentovi som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe
K prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe. V novoročnom príhovore to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Občanov vyzval, aby politikov hodnotili podľa činov, nie podľa slov.
Novoročné oslavy si v Košiciach na Hlavnej ulici užilo asi 12.000 ľudí
Silvestrovskú oslavu pod otvoreným nebom si na Hlavnej ulici v Košiciach aj napriek chladnému počasiu užilo odhadom až 12.000 návštevníkov.
KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu alibizmus
Opozičné strany KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu najmä alibizmus, nedostatok konkrétnosti a zodpovednosti za kroky, ktoré podľa nich prispeli k zhoršeniu situácie na Slovensku.
Milan Majerský: Do nového roka prajem Slovensku pokoj a prosperitu
Do nového roka prajem Slovensku pokoj, prosperitu a vládu, ktorá dá na prvé miesto človeka, ale aj rodinu a prácu. V novoročnom prejave to uviedol predseda KDH Milan Majerský.