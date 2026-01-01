Milan Majerský: Do nového roka prajem Slovensku pokoj a prosperitu
Do nového roka prajem Slovensku pokoj, prosperitu a vládu, ktorá dá na prvé miesto človeka, ale aj rodinu a prácu. V novoročnom prejave to uviedol predseda KDH Milan Majerský.
„Prajeme si vládu, ktorá vytvára podmienky na to, aby sa ľuďom oplatilo pracovať doma, aby mali dobrú mzdu za poctivú prácu a istotu pre svoju budúcnosť. Prajeme si Slovensko, ktoré funguje, poskytuje kvalitné služby a pomáha znižovať životné náklady, nie ich zvyšovať. Prajeme si pokoj doma aj vo svete, aby utíchli zbrane, aby sme sa ako spoločnosť viac počúvali a menej poučovali, jednoducho hľadali spoločné riešenia,“ povedal.
Poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pri príležitosti 33. výročia vzniku Slovenskej republiky podotkla, že krajina čelí úpadku štátu a oslabovaniu nezávislých inštitúcií. „Neprejde týždeň, aby verejnosť nebola konfrontovaná s nejakou obrovskou korupčnou kauzou. Slovenská republika pritom naďalej čelí silnému náporu kriminálnych skupín, ktoré prostredníctvom politickej moci likvidujú právny štát a nezávislé inštitúcie,“ dodala.
Upozornila tiež na zhoršovanie bezpečnostnej situácie a rast životných nákladov. Podľa jej slov sú občania vystavení nekonečnému zdražovaniu a vyššiemu daňovému zaťaženiu, pričom vybrané verejné prostriedky nekončia v opatreniach, ktoré by zlepšovali stav verejných financií.
Zároveň kritizovala zahraničnopolitické pôsobenie súčasnej vlády, ktoré podľa nej poškodzuje medzinárodnú reputáciu Slovenska. V tejto súvislosti vyzvala občanov, aby v nadchádzajúcich voľbách podporili ochranu demokracie, právneho štátu a ekonomickej stability krajiny. „Tento rok Slovensko čakajú komunálne voľby, v ktorých budú môcť ľudia odmietnuť chaos, korupciu a ekonomický úpadok, ktorý spôsobujú strany súčasnej vládnej koalície a namiesto toho si vybrať cestu dodržiavania práva a prosperity,“ uzavrela.
KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu alibizmus
Opozičné strany KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu najmä alibizmus, nedostatok konkrétnosti a zodpovednosti za kroky, ktoré podľa nich prispeli k zhoršeniu situácie na Slovensku.
Vojaci si pripomenuli vznik SR vypálením 21 delostreleckých sálv
Vojaci Ozbrojených síl (OS) SR si vo štvrtok pripomenuli 33. výročie vzniku Slovenskej republiky vypálením 21 delostreleckých sálv z nábrežia Dunaja v Bratislave.
Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej hodnotový základ
Slovenská spoločnosť môže postupne stratiť niečo, čo stáročia tvorilo jej prirodzený hodnotový základ.
Prezident: Rok 2025 priniesol turbulencie doma aj v medzinárodných vzťahoch
Rok 2025 priniesol množstvo turbulentných chvíľ na domácej scéne aj búrlivý vývoj v medzinárodných vzťahoch.