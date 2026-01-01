  • Články
Milan Majerský: Do nového roka prajem Slovensku pokoj a prosperitu

Do nového roka prajem Slovensku pokoj, prosperitu a vládu, ktorá dá na prvé miesto človeka, ale aj rodinu a prácu. V novoročnom prejave to uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Prajeme si vládu, ktorá vytvára podmienky na to, aby sa ľuďom oplatilo pracovať doma, aby mali dobrú mzdu za poctivú prácu a istotu pre svoju budúcnosť. Prajeme si Slovensko, ktoré funguje, poskytuje kvalitné služby a pomáha znižovať životné náklady, nie ich zvyšovať. Prajeme si pokoj doma aj vo svete, aby utíchli zbrane, aby sme sa ako spoločnosť viac počúvali a menej poučovali, jednoducho hľadali spoločné riešenia,“ povedal.

Poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pri príležitosti 33. výročia vzniku Slovenskej republiky podotkla, že krajina čelí úpadku štátu a oslabovaniu nezávislých inštitúcií. „Neprejde týždeň, aby verejnosť nebola konfrontovaná s nejakou obrovskou korupčnou kauzou. Slovenská republika pritom naďalej čelí silnému náporu kriminálnych skupín, ktoré prostredníctvom politickej moci likvidujú právny štát a nezávislé inštitúcie,“ dodala.

Upozornila tiež na zhoršovanie bezpečnostnej situácie a rast životných nákladov. Podľa jej slov sú občania vystavení nekonečnému zdražovaniu a vyššiemu daňovému zaťaženiu, pričom vybrané verejné prostriedky nekončia v opatreniach, ktoré by zlepšovali stav verejných financií.

Zároveň kritizovala zahraničnopolitické pôsobenie súčasnej vlády, ktoré podľa nej poškodzuje medzinárodnú reputáciu Slovenska. V tejto súvislosti vyzvala občanov, aby v nadchádzajúcich voľbách podporili ochranu demokracie, právneho štátu a ekonomickej stability krajiny. „Tento rok Slovensko čakajú komunálne voľby, v ktorých budú môcť ľudia odmietnuť chaos, korupciu a ekonomický úpadok, ktorý spôsobujú strany súčasnej vládnej koalície a namiesto toho si vybrať cestu dodržiavania práva a prosperity,“ uzavrela.

Zdroj: Info.sk, TASR
