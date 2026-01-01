  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 1.1.2026Dnes je Nový rok
Bratislava

KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu alibizmus

  • DNES - 16:17
  • Bratislava
KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu alibizmus

Opozičné strany KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta SR Petra Pellegriniho, vyčítajú mu najmä alibizmus, nedostatok konkrétnosti a zodpovednosti za kroky, ktoré podľa nich prispeli k zhoršeniu situácie na Slovensku.

Peter Pellegrini sa vo svojom prejave postavil do pozície nezúčastneného pozorovateľa, opak je však pravdou. V skutočnosti svojimi viacerými podpismi legitimizoval rozhodnutia vlády, ktoré zásadne poškodzujú ľudí aj právny štát,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Spomenul napríklad prezidentom podpísaný konsolidačný balík či novelu Trestného zákona. „Pellegrini dnes nemôže hovoriť o zmieri a upokojovaní spoločnosti, keď vlastnoručne podpisuje zákony, ktoré chránia korupčníkov, oslabujú spravodlivosť a berú ľuďom peniaze z peňaženiek,“ dodal Gröhling.

Prezident podľa lídra SaS minulý rok premárnil kľúčovú šancu ukázať, že stojí na strane verejného záujmu. „Ak chce Peter Pellegrini hovoriť o zodpovednosti politikov a upokojovaní emócií, musí prestať robiť rozhodnutia, ktoré rozdeľujú spoločnosť, oslabujú dôveru v štát a chránia mocných na úkor slušných a čestných ľudí,“ podotkol.

Kriticky sa k novoročnému prejavu prezidenta postavil aj predseda KDH Milan Majerský. Podľa neho nepriniesol to, čo občania v súčasných náročných časoch potrebujú najviac - jasné pomenovanie zásadných problémov krajiny, objektívnosť a pravdu. Prezident podľa Majerského pokračuje v neschopnosti dištancovať sa od vládnej koalície a strany Hlas-SD.

Všeobecné frázy o nenávisti, malej krajine a zodpovednosti všetkých sú síce naoko ľúbivé, ale neprinášajú ľuďom žiadnu nádej, ani konkrétnu zmenu,“ uviedol Majerský. Ľudia podľa neho čelia rastúcim životným nákladom, klesajúcej spravodlivosti a strate dôvery v štát, pričom od prezidenta očakávajú viac než len opatrné formulácie.

Majerský zdôraznil, že KDH má úctu k inštitúcii hlavy štátu, no tá podľa neho neznamená prehliadať vyhýbavé vyjadrenia a povrchné konštatovania. „Potrebujeme prezidenta, ktorý sa nebojí pomenovať veci pravým menom a postaviť sa na stranu ľudí, každého občana, nie na stranu záujmov vlády a svojej strany,“ doplnil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Milan Majerský: Do nového roka prajem Slovensku pokoj a prosperitu

Milan Majerský: Do nového roka prajem Slovensku pokoj a prosperitu

DNES - 16:17Domáce

Do nového roka prajem Slovensku pokoj, prosperitu a vládu, ktorá dá na prvé miesto človeka, ale aj rodinu a prácu. V novoročnom prejave to uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Vojaci si pripomenuli vznik SR vypálením 21 delostreleckých sálv

Vojaci si pripomenuli vznik SR vypálením 21 delostreleckých sálv

DNES - 14:33Domáce

Vojaci Ozbrojených síl (OS) SR si vo štvrtok pripomenuli 33. výročie vzniku Slovenskej republiky vypálením 21 delostreleckých sálv z nábrežia Dunaja v Bratislave.

Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej hodnotový základ

Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej hodnotový základ

DNES - 13:49Domáce

Slovenská spoločnosť môže postupne stratiť niečo, čo stáročia tvorilo jej prirodzený hodnotový základ.

Prezident: Rok 2025 priniesol turbulencie doma aj v medzinárodných vzťahoch

Prezident: Rok 2025 priniesol turbulencie doma aj v medzinárodných vzťahoch

DNES - 13:48Domáce

Rok 2025 priniesol množstvo turbulentných chvíľ na domácej scéne aj búrlivý vývoj v medzinárodných vzťahoch.

Vosveteit.sk
Americká armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronomAmerická armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronom
Ako dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiaskoAko dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiasko
Vedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálomVedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálom
Stojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začneStojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začne
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problémKľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovarPOZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako fungujeAKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanieAk máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dátPráve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP