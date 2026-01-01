SNS bude v budúcnosti vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane
Koaličná SNS bude v budúcnosti vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane. Chce tiež predložiť návrhy na komplexnú reformu daňového systému. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.
„V budúcnosti, v závislosti od sily politickej podpory, Slovenská národná strana plánuje vyvíjať politický tlak na úplné zrušenie transakčnej dane a zároveň predložiť návrhy na komplexnú reformu daňového systému. Osobitnú pozornosť bude SNS venovať reforme mechanizmu výberu dane z pridanej hodnoty,“ uviedla SNS.
Pripomína, že od 1. januára prestáva platiť transakčná daň pre živnostníkov. „SNS je presvedčená, že do budúcnosti je potrebné transakčnú daň zrušiť v celom rozsahu a následne pristúpiť k reforme dane z pridanej hodnoty, ako aj dane z príjmu,“ dodala Škopcová. S tým, že v oblasti dane z pridanej hodnoty bude SNS v budúcnosti presadzovať úpravu sadzieb na dve pásma, a to 10 percent a 20 percent.
K dani z príjmu SNS zastáva názor, že by mal byť jasne rozlíšený režim zdaňovania fyzických a právnických osôb. „Pri fyzických osobách je cieľom dosiahnuť vyššiu čistú mzdu pre občanov, kým pri právnických osobách má byť cieľom odstránenie daňovej demotivácie pri podnikaní,“ objasnili národniari.
Od 1. januára vstupujú do platnosti viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a zdaňovania, ktoré sú súčasťou konsolidácie verejných financií. Dotknú sa daňovo-odvodového zaťaženia práce a progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. Na druhej strane výrazne vzrastie minimálna mzda.
