  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 1.1.2026Dnes je Nový rok
Bratislava

Vojaci si pripomenuli vznik SR vypálením 21 delostreleckých sálv

  • DNES - 14:33
  • Bratislava
Vojaci si pripomenuli vznik SR vypálením 21 delostreleckých sálv

Vojaci Ozbrojených síl (OS) SR si vo štvrtok pripomenuli 33. výročie vzniku Slovenskej republiky vypálením 21 delostreleckých sálv z nábrežia Dunaja v Bratislave.

O vykonanie aktu sa postarali delostrelci 5. delostreleckého pluku. Slávnostné salvy vypálili z ťahaných 122-milimetrových húfnic HD-30.

Vypálenie slávnostných sálv sa deje tradične pri príležitosti významných protokolárnych aktivít a dôležitých štátnych sviatkov, akým je aj Deň vzniku SR, ale napríklad aj pri inaugurácii novej hlavy štátu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej hodnotový základ

Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej hodnotový základ

DNES - 13:49Domáce

Slovenská spoločnosť môže postupne stratiť niečo, čo stáročia tvorilo jej prirodzený hodnotový základ.

Prezident: Rok 2025 priniesol turbulencie doma aj v medzinárodných vzťahoch

Prezident: Rok 2025 priniesol turbulencie doma aj v medzinárodných vzťahoch

DNES - 13:48Domáce

Rok 2025 priniesol množstvo turbulentných chvíľ na domácej scéne aj búrlivý vývoj v medzinárodných vzťahoch.

Prezident: Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom, politici burcujú ľudí

Prezident: Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom, politici burcujú ľudí

DNES - 13:32Domáce

Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom a zasiahla do rodín, priateľských vzťahov či atmosféry na pracovisku.

HZS upozorňuje na nepriaznivé poveternostné podmienky na horách

HZS upozorňuje na nepriaznivé poveternostné podmienky na horách

DNES - 13:31Domáce

Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí vrátane lyžiarskych stredísk na nepriaznivé poveternostné podmienky v najbližších dňoch.

Vosveteit.sk
Ako dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiaskoAko dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiasko
Vedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálomVedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálom
Stojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začneStojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začne
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problémKľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovarPOZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako fungujeAKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanieAk máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dátPráve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedciObľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP