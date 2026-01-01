Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej hodnotový základ
Slovenská spoločnosť môže postupne stratiť niečo, čo stáročia tvorilo jej prirodzený hodnotový základ.
Spolupatričnosť, pomoc druhým, medzigeneračnú solidaritu, ľudskosť a slušnosť jeden k druhému. Vo svojom novoročnom príhovore na to upozornil prezident SR Peter Pellegrini. Poukázal pritom na sociálne siete, ktoré podľa neho priniesli ako štandard urážanie iných ľudí a znevažovanie iného názoru.
„Veľmi ma mrzí, že mnohí sú ochotní aj nanajvýš vulgárne útoky velebiť, glorifikovať či dokonca ospravedlňovať. Ak v tom však budeme pokračovať, slovenská spoločnosť postupne stratí niečo, čo stáročia tvorilo jej prirodzený hodnotový základ. Spolupatričnosť, pomoc druhým, medzigeneračnú solidaritu, ľudskosť a slušnosť jeden k druhému. Boli to vlastnosti, ktoré nás po dlhé roky charakterizovali, ktoré nám vštepovali naši rodičia, a na ktorých sme vyrastali,“ povedala hlava štátu.
Ak sa, ako tvrdí, prehrá každodenný boj s nenávisťou, bude to aj strata našej vlastnej slovenskej identity. Stále však cíti nádej pri pohľade na väčšinu ľudí, ktorí na tento zápas o slušnosť nerezignovali. Prezident pripomenul, že každý má právo verejne upozorňovať na nedostatky, no nemalo by sa pritom zabúdať ani na pozitíva. „Pokojne kritizujme situáciu na Slovensku, ak niečo nie je v poriadku. Na takúto kritiku má každý právo a môže ju vyjadriť aj verejne a na námestiach,“ povedal.
Poukázal na to, že Slovensko stále patrí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta. Vyzval tiež, aby ľudia dokázali oceniť aj pomalý, no reálny pokrok, napríklad pri výstavbe nemocníc, diaľnic či rekonštrukciách škôl. Ako zdôraznil, zdravotníctvo a vzdelanie sú na Slovensku na rozdiel od mnohých krajín stále dostupné širokým vrstvám obyvateľov a ich kvalita sa postupne zlepšuje. Pripomenul aj význam kvalitných potravín, pitnej vody a prírodného bohatstva krajiny.
Prezident v tejto súvislosti upozornil, že hoci nie všetko na Slovensku funguje ideálne, riešením nemá byť rezignácia a odchod do zahraničia. „Žiť môžeme kdekoľvek na svete, ale domov, vlasť a rodnú zem máme iba jednu. S našimi hodnotami, koreňmi a tradíciami, s ktorými sme vyrastali,“ odkázal. Vyjadril prianie, aby ľudia ani v ťažkých časoch nepodľahli „totálnemu negativizmu“ a dokázali oceniť aj to dobré a pekné.
Prezident: Rok 2025 priniesol turbulencie doma aj v medzinárodných vzťahoch
Rok 2025 priniesol množstvo turbulentných chvíľ na domácej scéne aj búrlivý vývoj v medzinárodných vzťahoch.
Prezident: Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom, politici burcujú ľudí
Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom a zasiahla do rodín, priateľských vzťahov či atmosféry na pracovisku.
