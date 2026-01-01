  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 1.1.2026Dnes je Nový rok
Bratislava

Prezident: Rok 2025 priniesol turbulencie doma aj v medzinárodných vzťahoch

  • DNES - 13:48
  • Bratislava
Prezident: Rok 2025 priniesol turbulencie doma aj v medzinárodných vzťahoch

Rok 2025 priniesol množstvo turbulentných chvíľ na domácej scéne aj búrlivý vývoj v medzinárodných vzťahoch.

V novoročnom príhovore na to poukázal prezident SR Peter Pellegrini. Vyslovil želanie, aby Slováci zažili lepší rok ako bol ten predchádzajúci.

Ako pripomenul, témou uplynulého roka bola pre ľudí konsolidácia so všetkými dôsledkami na ich každodenný život. „Situáciu komplikuje spomaľujúca sa ekonomika nielen na Slovensku, ale aj vo vyspelom svete, ktorá neumožňuje vytvárať lepšie platené príležitosti a dusí hospodársky rast,“ dodal.

Podotkol, že pokračujúcej konsolidácii verejných financií sa Slovensko nevyhne. „Toto ozdravenie verejných financií si pýta svoju ekonomickú daň a nebude ľahké udržať sociálny a politický zmier v spoločnosti. Nezaobíde sa to bez zodpovedného správania sa politikov, médií a odbornej verejnosti,“ doplnil.

Vyzval, aby v diskusii o tejto téme prevládol zdravý rozum, a nie negatívne emócie. „Konsolidácia je doslova rajom pre tých najväčších populistov, aby prichádzali s dobre znejúcimi, ale ekonomicky nezmyselnými riešeniami, ktoré by Slovensko za pár rokov zruinovali. Je samozrejme potrebné upozorniť na to, ak niekde napriek konsolidácii štát mrhá prostriedkami svojich občanov alebo brzdí rast ekonomiky. Nechoďme však do extrému, kedy budeme každý jeden výdavok štátu na štandardnú prevádzku alebo investície označovať za škandál,“ povedal.

Prezident sa dotkol aj politickej situácie, ktorá podľa jeho slov vlani nedávala dôvod na radosť. Poukázal na pokračujúce spory, vzájomné útoky a vyhrotenú konfrontáciu medzi politickými tábormi, ktorá na sklonku roka vyústila do fyzických potýčok, osobných urážok a slovných útokov v parlamente. „Vyústením tejto situácie je prehlbujúce sa napätie v našej spoločnosti a čoraz väčšia nenávisť, ktorá akoby nemala brehov. Politika sa stala takým rozdeľujúcim prvkom, že už priamo zasiahla do našich rodín, priateľských vzťahov či atmosféry na pracovisku,“ skonštatoval.

Podľa hlavy štátu politici namiesto spájania spoločnosti často burcujú ľudí k ešte vypätejším a negatívnejším emóciám a neostávajú len pri kritike politických súperov, ale útočia aj na ich voličov. „Neváhajú urážať nielen svojich politických rivalov, ale dokonca aj ich voličov - a to už je v demokracii absolútne neprípustné,“ spomenul.

Prezident zároveň upozornil, že ani pohľad do zahraničia nedával vlani žiaden dôvod na radosť. Poukázal pritom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine, problémy v Európskej únii či na najvýraznejšie zmeny v globálnom poriadku od druhej svetovej vojny. „V zahraničnej politike je Slovensko, žiaľ, príliš malým hráčom na to, aby dokázalo výrazne ovplyvniť tie najzásadnejšie rozhodnutia svetových veľmocí. Slovensko však vždy môže stáť na strane mieru, spolupráce a konsenzu. Vždy môže byť spoľahlivým členom najvýznamnejších medzinárodných spoločenstiev ako Európskej únie či Severoatlantickej aliancie, no zároveň môže vždy hrdo a dôsledne obhajovať svoje národnoštátne záujmy,“ uviedol.

Dodal, že Slovensko by sa nemalo spoliehať na to, že jeho potreby a záujmy presadí niekto iný. „Ak nebudeme v rámci spoločnej zodpovednosti hovoriť o potrebách a záujmoch Slovenskej republiky, nebudú tieto potreby a záujmy rešpektované,“ zdôraznil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej hodnotový základ

Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej hodnotový základ

DNES - 13:49Domáce

Slovenská spoločnosť môže postupne stratiť niečo, čo stáročia tvorilo jej prirodzený hodnotový základ.

Prezident: Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom, politici burcujú ľudí

Prezident: Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom, politici burcujú ľudí

DNES - 13:32Domáce

Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom a zasiahla do rodín, priateľských vzťahov či atmosféry na pracovisku.

HZS upozorňuje na nepriaznivé poveternostné podmienky na horách

HZS upozorňuje na nepriaznivé poveternostné podmienky na horách

DNES - 13:31Domáce

Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí vrátane lyžiarskych stredísk na nepriaznivé poveternostné podmienky v najbližších dňoch.

Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa od januára zvyšuje

Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa od januára zvyšuje

DNES - 11:25Domáce

Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa od začiatku tohto roka zvyšuje.

Vosveteit.sk
Ako dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiaskoAko dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiasko
Vedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálomVedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálom
Stojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začneStojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začne
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problémKľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovarPOZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako fungujeAKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanieAk máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dátPráve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedciObľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP