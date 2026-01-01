Prezident: Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom, politici burcujú ľudí
Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom a zasiahla do rodín, priateľských vzťahov či atmosféry na pracovisku.
V novoročnom príhovore na to poukázal prezident SR Peter Pellegrini. Podľa neho politici z oboch táborov namiesto snahy spoločnosť spájať a upokojovať často burcujú ľudí k ešte vypätejším a negatívnejším emóciám.
„Politici z oboch táborov dobre cítia tento rastúci tlak a namiesto toho, aby sa snažili spoločnosť spájať a upokojovať, burcujú ľudí k ešte vypätejším a negatívnejším emóciám. Neváhajú urážať nielen svojich politických rivalov, ale dokonca aj ich voličov - a to už je v demokracii absolútne neprípustné,“ uviedol Pellegrini.
Podľa neho si politika nezaslúži, aby prerástla do životov ľudí v takých rozmeroch. „Politika si nezaslúži, aby bola dominantnou kategóriou nášho života. Nezaslúži si, aby nám ničila vzťahy v rodinách, priateľstvách či na pracovisku. A politici si nezaslúžia ani to, aby sme ich milovali, ani to, aby sme ich nenávideli. Majú si robiť svoju prácu, ktorej náplňou musí byť v prvom rade zlepšovanie života ľudí, a nie politické cirkusy či bitky v parlamente,“ uviedol prezident.
Hlava štátu zdôraznila, že nenávistná a rozdeľujúca politika nesmie doviesť ľudí k tomu, aby zhora a s dešpektom hľadeli na všetkých, ktorí majú iný názor alebo sú iní. „Pokojne preto odmietnime politiku, ktorá vedie k povýšenosti a pohŕdaniu inými. Odmietnime sociálne siete všade tam, kde šíria nenávisť,“ dodal. Verí, že vláda spraví konkrétne kroky pri realizácii jeho návrhu, aby sa „pred zlom“ zo sociálnych sietí oveľa výraznejšie chránili deti a mladiství, a to aj za cenu obmedzenia prístupu k týmto sieťam do určitého veku ich života.
Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej hodnotový základ
Slovenská spoločnosť môže postupne stratiť niečo, čo stáročia tvorilo jej prirodzený hodnotový základ.
Prezident: Rok 2025 priniesol turbulencie doma aj v medzinárodných vzťahoch
Rok 2025 priniesol množstvo turbulentných chvíľ na domácej scéne aj búrlivý vývoj v medzinárodných vzťahoch.
HZS upozorňuje na nepriaznivé poveternostné podmienky na horách
Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí vrátane lyžiarskych stredísk na nepriaznivé poveternostné podmienky v najbližších dňoch.
Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa od januára zvyšuje
Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa od začiatku tohto roka zvyšuje.