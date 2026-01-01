HZS upozorňuje na nepriaznivé poveternostné podmienky na horách
Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí vrátane lyžiarskych stredísk na nepriaznivé poveternostné podmienky v najbližších dňoch.
HZS na webovej stránke informovala, že od štvrtka od 15.00 h sa miestami nad pásmom lesa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 - 160 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pre okresy Žilina, Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. Pre ďalšie okresy v oblasti severného Slovenska je vydaná výstraha 1. stupňa, teda miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu. Výstraha platí aj počas piatku 2. januára dopoludnia a následne vietor mierne ustane. Naďalej však bude platiť vo vyššie položených oblastiach Slovenska výstraha 1. stupňa, a to aj počas celej soboty 3. januára.
Horskí záchranári preto odporúčajú dôrazne zvážiť nutnosť akéhokoľvek výletu do hôr, a to či už na lyžiach alebo peši. „Myslite na to, že šťastný návrat domov je viac ako ´lajky´ na príspevkoch na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že neohrozujete seba ani nás,“ uzatvára HZS.
