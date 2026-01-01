Švajčiarsko: Pri požiari v Crans-Montane zahynulo „niekoľko desiatok“ ľudí
- DNES - 12:30
- Crans-Montana
Švajčiarska polícia vo štvrtok uviedla, že pri požiari v preplnenom bare v luxusnom lyžiarskom stredisku Crans-Montana zomrelo „niekoľko desiatok“ ľudí a približne 100 je zranených.
„Predpokladá sa, že zomrelo niekoľko desiatok ľudí,“ povedal novinárom Frederic Gisler, veliteľ polície v kantóne Wallis v juhozápadnom Švajčiarsku.
„V čase, keď s vami hovorím, sú všetci zranení ošetrovaní,“ povedal Gisler. Nemocnice v kantóne Wallis (vo francúzštine Valais) sú plné, preto úrady vyhlásili stav núdze a zranení boli prevezení aj do ďalších nemocníc po celom Švajčiarsku.
Nešťastie sa stalo v bare Le Constellation, kde podľa policajného vyhlásenia okolo 1.30 h počas osláv príchodu nového roka vypukol „požiar neurčitého pôvodu“ a došlo k výbuchu. Úrady uviedli, že vyšetrujú príčiny, ale neveria, že požiar spôsobil „útok“. Podľa miestnych médií mohol pravdepodobne vzniknúť pri použití pyrotechniky počas koncertu.
Podľa webovej stránky Crans-Montany má Le Constellation kapacitu 300 ľudí a ďalších 40 na terase. Hovorca polície v skoršom vyjadrení pre AFP povedal, že sa tam na oslavách Nového roka zhromaždilo približne 100 ľudí.
Polícia uviedla, že oblasť je „úplne uzavretá pre verejnosť“ a že „nad Crans Montanou bola vyhlásená bezletová zóna“. Sanitky bolo vidieť ešte niekoľko hodín po požiari pred barom a viditeľné sú aj rozbité okná. Miestne médiá opísali, že „vo vzduchu stále cítiť zápach spáleniny“.
Zábery a videá švajčiarskych médií krátko po nešťastí ukazovali budovu v plameňoch a kričiacich ľudí utekajúcich v tme.
Nawrocki: Rok 2026 bude pre Poľsko prelomový pre účasť na samite G20
Poľský prezident Karol Nawrocki vo svojom prvom novoročnom prejave vo funkcii uviedol, že rok 2026 bude pre Poľsko prelomový, keďže krajina sa po prvý raz zúčastní na samite skupiny G20.
Babiš: Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať
Designovaný český premiér Andrej Babiš chce, aby Česká republika bola najlepšie miesto na život na celej planéte.
Zohran Mamdani zložil prísahu ako nový starosta New Yorku
Zohran Mamdani vo štvrtok zložil prísahu ako prvý moslim a najmladší starosta New Yorku.
Mŕvi a zranení pri výbuchu v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana
Pravdepodobne až desiatky mŕtvych a množstvo zranených si vyžiadal požiar a explózia počas osláv nového roka v bare Le Constellation v luxusnom švajčiarskom stredisku Crans Montana.