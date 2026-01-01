  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 1.1.2026Dnes je Nový rok
Bratislava

Nawrocki: Rok 2026 bude pre Poľsko prelomový pre účasť na samite G20

  • DNES - 11:42
  • Varšava
Nawrocki: Rok 2026 bude pre Poľsko prelomový pre účasť na samite G20

Poľský prezident Karol Nawrocki vo svojom prvom novoročnom prejave vo funkcii uviedol, že rok 2026 bude pre Poľsko prelomový, keďže krajina sa po prvý raz zúčastní na samite skupiny G20.

Zdôraznil, že pozvanie do spoločenstva najväčších svetových ekonomík je výsledkom dlhoročného úsilia Poliakov a symbolom uznania ich hospodárskeho pokroku. Podľa neho musí byť účasť Poľska v G20 začiatkom novej etapy rozvoja, bezpečnosti a lepšieho života občanov, informuje varšavský spravodajca TASR.

Nawrocki pripomenul, že voliči v uplynulom roku jasne vyjadrili vôľu po zmene a po návrate občianskeho hlasu do centra verejného diania. Dodal, že výkon prezidentského úradu považuje za záväzok, nie za odmenu, a že bez ohľadu na politické rozdiely chce spájať spoločnosť.

Prezident vyzval na budovanie moderného, spravodlivého a solidárneho štátu, ktorý bude slúžiť všetkým občanom. Podľa neho silné Poľsko nesmie ponechávať bez pomoci chorých, ani tehotné ženy a matky. „Byť mamou, poľskou matkou, je dôvodom na úctu a hrdosť,“ dodal.

Školy by podľa neho mali popri vzdelávaní rozvíjať aj vlastenectvo a zodpovednosť voči spoločnosti. „Skutočná sila štátu sa začína každý deň pri kuchynskom stole každej poľskej rodiny,“ zdôraznil.

V prejave zdôraznil aj potrebu budovania modernej armády, ktorá má zaručiť bezpečnosť krajiny. „Mier niečo stojí, ale vojna vždy stojí viac,“ uviedol. Dodal, že iba ekonomicky silné Poľsko si môže dovoliť účinné obranné kapacity. Na záver poprial občanom odvahu a jednotu v úsilí o rozvoj krajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Švajčiarsko: Pri požiari v Crans-Montane zahynulo „niekoľko desiatok“ ľudí

Švajčiarsko: Pri požiari v Crans-Montane zahynulo „niekoľko desiatok“ ľudí

DNES - 12:30Zahraničné

Švajčiarska polícia vo štvrtok uviedla, že pri požiari v preplnenom bare v luxusnom lyžiarskom stredisku Crans-Montana zomrelo „niekoľko desiatok“ ľudí a približne 100 je zranených.

Babiš: Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať

Babiš: Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať

DNES - 11:31Zahraničné

Designovaný český premiér Andrej Babiš chce, aby Česká republika bola najlepšie miesto na život na celej planéte.

Zohran Mamdani zložil prísahu ako nový starosta New Yorku

Zohran Mamdani zložil prísahu ako nový starosta New Yorku

DNES - 11:05Zahraničné

Zohran Mamdani vo štvrtok zložil prísahu ako prvý moslim a najmladší starosta New Yorku.

Mŕvi a zranení pri výbuchu v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana

Mŕvi a zranení pri výbuchu v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana

DNES - 10:26Zahraničné

Pravdepodobne až desiatky mŕtvych a množstvo zranených si vyžiadal požiar a explózia počas osláv nového roka v bare Le Constellation v luxusnom švajčiarskom stredisku Crans Montana.

Vosveteit.sk
Vedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálomVedci našli chýbajúci diel skladačky. Odhalili, ako rastliny vyrábajú látku s protirakovinovým potenciálom
Stojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začneStojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začne
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problémKľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovarPOZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako fungujeAKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanieAk máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dátPráve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedciObľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostaliNabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP