Ráž: Hlavnou prioritou je rozostavať zvyšné dva úseky D3 a dokončiť D1 v Liptove

Ráž: Hlavnou prioritou je rozostavať zvyšné dva úseky D3 a dokončiť D1 v Liptove

Základnou prioritou Ministerstva dopravy (MD) SR v roku 2026 je rozostavať aj zvyšné dva úseky diaľnice D3 medzi Žilinou a Čadcou a dokončiť liptovský úsek D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku.

Ako pre TASR uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), takisto pracujú na príprave rýchlostnej cesty R4 od Prešova po hranice s Poľskom a na viacerých úsekoch južnej R2.

V prípade železníc sa chceme primárne zamerať na plnenie nášho Akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti. Pokračovať budeme aj v investíciách do modernizácie infraštruktúry,“ priblížil plány v tomto roku minister.

Spomenul i dokončenie historicky najväčšieho projektu na železniciach - modernizáciu uzla Žilina. „V prvom polroku 2026 dotiahneme aj viacero rekonštrukcií regionálnych tratí z plánu obnovy,“ podotkol Ráž.

Keďže bratislavské letisko čaká historicky najväčší rozmach,

podľa ministra dopravy sa sústredia aj na to, aby bolo pripravené kapacitne zvládnuť rekordný počet liniek a cestujúcich.

Som presvedčený, že na letisku máme mimoriadne schopný manažment, ktorý to zvládne, a z Bratislavy sa aj vďaka nemu stane obľúbená destinácia pre turistov z celého sveta,“ dodal pre TASR Ráž.

Zdroj: Info.sk, TASR
