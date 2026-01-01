Ráž: Hlavnou prioritou je rozostavať zvyšné dva úseky D3 a dokončiť D1 v Liptove
- DNES - 11:37
- Bratislava
Základnou prioritou Ministerstva dopravy (MD) SR v roku 2026 je rozostavať aj zvyšné dva úseky diaľnice D3 medzi Žilinou a Čadcou a dokončiť liptovský úsek D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku.
Ako pre TASR uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), takisto pracujú na príprave rýchlostnej cesty R4 od Prešova po hranice s Poľskom a na viacerých úsekoch južnej R2.
„V prípade železníc sa chceme primárne zamerať na plnenie nášho Akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti. Pokračovať budeme aj v investíciách do modernizácie infraštruktúry,“ priblížil plány v tomto roku minister.
Spomenul i dokončenie historicky najväčšieho projektu na železniciach - modernizáciu uzla Žilina. „V prvom polroku 2026 dotiahneme aj viacero rekonštrukcií regionálnych tratí z plánu obnovy,“ podotkol Ráž.
Keďže bratislavské letisko čaká historicky najväčší rozmach,
podľa ministra dopravy sa sústredia aj na to, aby bolo pripravené kapacitne zvládnuť rekordný počet liniek a cestujúcich.
„Som presvedčený, že na letisku máme mimoriadne schopný manažment, ktorý to zvládne, a z Bratislavy sa aj vďaka nemu stane obľúbená destinácia pre turistov z celého sveta,“ dodal pre TASR Ráž.
S. Migaľ: Na MIRRI sa podarilo zachrániť stovky miliónov eur z eurofondov
Rok 2025 bol pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRR) prelomový.
Si Ťin-pching: Vláda očakáva, že čínska ekonomika rástla tento rok zhruba o 5 %
Čínska ekonomika by mala za tento rok dosiahnuť stanovený rastový cieľ na úrovni približne 5 %, povedal čínsky prezident Si Ťin-pching.
Nemecké firmy signalizujú na budúci rok rušenie pracovných miest
Nemecké firmy sa pripravujú na náročnejšie prostredie v roku 2026 a stále viac priemyselných podnikov očakáva znižovanie počtu zamestnancov.
NBS: Od stredy môžu krypto služby poskytovať len licencované subjekty
Na Slovensku sa 30. decembra 2025 skončilo 12-mesačné prechodné obdobie na poskytovanie služieb kryptoaktív.