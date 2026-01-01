Babiš: Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať
- DNES - 11:31
- Praha
Designovaný český premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby Česká republika bola najlepšie miesto na život na celej planéte. Predseda hnutia ANO to povedal vo svojom novoročnom prejave na sociálnej sieti, informuje TASR podľa webu idnes.cz.
„Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať,“ povedal Babiš v novoročnom prejave a poďakoval sa voličom za dôveru vo voľbách. Podľa jeho slov voliči chceli vládu, ktorá bude mať Českú republiku a jej občanov na prvom mieste záujmu.
Odmietol odplatu alebo vybavovanie účtov, preto sa nechce pozerať späť, ale riešiť problémy, ktoré ľudí trápia a chce tiež pripraviť lepšiu budúcnosť pre deti. Praje si tiež, aby bol rok 2026 rokom hrdosti, aby sa občania Českej republiky nebáli dať najavo, že im na ich krajine záleží. Preto tiež navrhne, aby bol 30. marec významným dňom, Dňom českej vlajky. V tento deň bola v roku 1920 uzákonená československá vlajka.
„A druhé prianie je možno ešte naliehavejšie, pretože presahuje hranice Českej republiky. Prajem si, aby bol rok 2026 rokom mieru,“ povedal a dodal, že „politici nemajú strašiť vojnou, ich zodpovednosťou je, aby sa vojny skončili.“
Popoludní prednesie svoj novoročný prejav aj prezident Petr Pavel.
Švajčiarsko: Pri požiari v Crans-Montane zahynulo „niekoľko desiatok“ ľudí
Švajčiarska polícia vo štvrtok uviedla, že pri požiari v preplnenom bare v luxusnom lyžiarskom stredisku Crans-Montana zomrelo „niekoľko desiatok“ ľudí a približne 100 je zranených.
Nawrocki: Rok 2026 bude pre Poľsko prelomový pre účasť na samite G20
Poľský prezident Karol Nawrocki vo svojom prvom novoročnom prejave vo funkcii uviedol, že rok 2026 bude pre Poľsko prelomový, keďže krajina sa po prvý raz zúčastní na samite skupiny G20.
Zohran Mamdani zložil prísahu ako nový starosta New Yorku
Zohran Mamdani vo štvrtok zložil prísahu ako prvý moslim a najmladší starosta New Yorku.
Mŕvi a zranení pri výbuchu v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana
Pravdepodobne až desiatky mŕtvych a množstvo zranených si vyžiadal požiar a explózia počas osláv nového roka v bare Le Constellation v luxusnom švajčiarskom stredisku Crans Montana.