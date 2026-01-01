  • Články
Babiš: Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať

Designovaný český premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby Česká republika bola najlepšie miesto na život na celej planéte. Predseda hnutia ANO to povedal vo svojom novoročnom prejave na sociálnej sieti, informuje TASR podľa webu idnes.cz.

Urobíme všetko pre to, aby sa rozdelená krajina začala zjednocovať,“ povedal Babiš v novoročnom prejave a poďakoval sa voličom za dôveru vo voľbách. Podľa jeho slov voliči chceli vládu, ktorá bude mať Českú republiku a jej občanov na prvom mieste záujmu.

Odmietol odplatu alebo vybavovanie účtov, preto sa nechce pozerať späť, ale riešiť problémy, ktoré ľudí trápia a chce tiež pripraviť lepšiu budúcnosť pre deti. Praje si tiež, aby bol rok 2026 rokom hrdosti, aby sa občania Českej republiky nebáli dať najavo, že im na ich krajine záleží. Preto tiež navrhne, aby bol 30. marec významným dňom, Dňom českej vlajky. V tento deň bola v roku 1920 uzákonená československá vlajka.

A druhé prianie je možno ešte naliehavejšie, pretože presahuje hranice Českej republiky. Prajem si, aby bol rok 2026 rokom mieru,“ povedal a dodal, že „politici nemajú strašiť vojnou, ich zodpovednosťou je, aby sa vojny skončili.“

Popoludní prednesie svoj novoročný prejav aj prezident Petr Pavel.

Zdroj: Info.sk, TASR
