Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa od januára zvyšuje

Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa od začiatku tohto roka zvyšuje.

Po novom ju každých päť rokov budú musieť absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá od 1. januára nadobúda účinnosť.

Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov,“ argumentoval poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD), ktorý za novelou stojí.

Úprava zároveň odstraňuje duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Vodičom sa po novom bude akceptovať aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke. „Takúto preventívnu prehliadku možno považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča,“ ozrejmil predkladateľ.

Novela tiež stanovuje hodnotu rýchlosti chôdze, a to na najviac šesť kilometrov za hodinu. Touto zmenou sa má zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Vážny to odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. „Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
