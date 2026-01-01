  • Články
Zohran Mamdani zložil prísahu ako nový starosta New Yorku

  • DNES - 11:05
  • New York
Zohran Mamdani vo štvrtok zložil prísahu ako prvý moslim a najmladší starosta New Yorku. Do funkcie ho inaugurovala krátko po polnoci miestneho času generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová na historickej stanici metra Old City Hall.

Toto je skutočne česť a privilégium na celý život,“ povedal Mamdani novinárom po zložení prísahy v sprievode manželky Ramy Duwajiovej. Predstavil tiež nového komisára pre dopravu v meste Mika Flynna a podľa vlastných slov chce, aby newyorskú verejnú dopravnú sieť mestu závidel celý svet.

Jeho kancelária uviedla, že výber stanice metra, ktorá bola vyradená z prevádzky, mal zdôrazniť Mamdaniho spojenie s pracujúcimi ľuďmi. Iba 34-ročný demokratický kandidát v kampani sľuboval riešenie rastúcich životných nákladov.

Uvedenie do úradu na prelome rokov je v New Yorku dlhoročnou tradíciou. Mamdaniho predchodca, Eric Adams, zložil svoju prvú prísahu na Times Square a starosta pred ním, Bill de Blasio, zložil prísahu vo svojom dome v Brooklyne.

Druhý verejný ceremoniál inaugurácie s desiatkami tisíc hostí bude neskôr vo štvrtok na schodoch mestskej radnice, kde je potom naplánovaný verejný pouličný festival.

Mamdani vyhral voľby začiatkom novembra a zabezpečil si štvorročné funkčné obdobie starostu v najväčšom meste Spojených štátov. Pred rokom prakticky neznámy politik sľúbil voličom ambiciózny program, ktorý predpokladá zmrazenie nájomného, ​​univerzálnu starostlivosť o deti a bezplatné verejné autobusy.

Po skončení volieb „symbolika u voličov nestačí. Výsledky začnú mať oveľa väčší význam,“ povedal John Kane z Newyorskej univerzity.

Rozhodujúcim faktorom by mohlo byť správanie prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je tiež Newyorčan. Mamdaniho opakovane kritizoval, ale obaja mali v novembri v Bielom dome prekvapivo srdečné rozhovory.

Zdroj: Info.sk, TASR
