Mŕvi a zranení pri výbuchu v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana
- DNES - 10:26
- Ženeva
Pravdepodobne až desiatky mŕtvych a množstvo zranených si vyžiadal požiar a explózia počas osláv nového roka v bare Le Constellation v luxusnom švajčiarskom stredisku Crans Montana.
Švajčiarsky denník Blick citoval lekára na mieste činu, ktorý naznačil, že počet obetí by mohol byť v „desiatkach“. Na mieste zasahuje podľa verejnoprávnej televízie SRF veľký počet príslušníkov záchranných zložiek s vrtuľníkmi a niekoľkými sanitkami.
Regionálny denník Le Nouvelliste s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že nešťastie si vyžiadalo „približne 40 mŕtvych a 100 zranených“.
Polícia uviedla, že oblasť je „úplne uzavretá pre verejnosť“ a že „nad Crans Montanou bola vyhlásená bezletová zóna“.
Podľa policajného vyhlásenia počas osláv príchodu nového roka vypukol „požiar neurčitého pôvodu“. „Niekoľko ľudí prišlo o život a ďalší boli zranení“ napísala s tým, že incident je „vážny“. „Prebieha rozsiahla reakcia na núdzové situácie,“ dodala.
Hovorca polície Gaetan Lathion v prvej reakcii pre agentúru AFP povedal, že okolo 1.30 h SEČ došlo k „výbuchu neznámeho pôvodu“.
Zábery a videá švajčiarskych médií ukazujú budovu v plameňoch a ľudí kričiacich a utekajúcich v tme. Požiar mohol pravdepodobne vzniknúť pri použití pyrotechniky počas koncertu; polícia uviedla, že príčina nie je známa.
„Na miesto okamžite vyrazil veľký kontingent policajtov, hasičov a záchranárov, aby pomohli početným obetiam,“ uviedla polícia s tým že „operácia stále pokračuje.“
