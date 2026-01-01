Poľská turistka uviazla na Babej hore, záchrana trvala do tretej ráno
V noci na Silvestra požiadali poľskí kolegovia slovenských horských záchranárov o pomoc pre 24-ročnú poľskú turistku, ktorá vo veľmi nepriaznivých podmienkach - silný vietor, mráz, sneh, zablúdila a uviazla na slovenskej strane Babej hory. Záchrannú akciu ukončili na Nový rok o 3.00 h. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
„Na pomoc jej vyrazili štyria dobrovoľní a traja profesionálni horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry - Zverovka a Stredných Beskýd. Záchranári vyčerpanú ženu vyšetrili a zateplili. Následne ju transportovali pomocou štvorkolky a terénneho vozidla HZS na Slanú vodu, odkiaľ pokračovala do ubytovacieho zariadenia na vlastnú žiadosť samostatne,“ uviedli horskí záchranári.
Premiér: Rozdiely v pohľade na slovenskú realitu sa budú v roku 2026 prehlbovať
Rozdiely v pohľade na slovenskú realitu sa budú v roku 2026 prehlbovať. V novoročnom príhovore to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).
Migaľ: Je už zjavné, že kritika, za ktorú ma z Hlasu vylúčili, bola veľmi presná
Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) hovorí o aktuálnej situácii v strane Hlas-SD, z ktorej ho vylúčili, ako o politickej chybe. To, čo sa tam v súčasnosti deje, považuje za chybu v smerovaní aj v hodnotách. J
Robert Kaliňák: Európska únia sa nemá do obrany miešať, veliť má NATO
Európska únia sa do spoločnej obrany nemá miešať. Veliť jej má Severoatlantická aliancia (NATO), pretože dve veliteľstvá obranu neurobia.
ÚOO sa od Nového roka neruší, nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien
Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa od 1. januára 2026 neruší. Nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien.