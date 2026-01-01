Robert Kaliňák: Európska únia sa nemá do obrany miešať, veliť má NATO
Európska únia sa do spoločnej obrany nemá miešať. Veliť jej má Severoatlantická aliancia (NATO), pretože dve veliteľstvá obranu neurobia. Pre TASR to v koncoročnom rozhovore uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Šéf rezortu považuje prípadný vznik spoločnej európskej armády za významný federalizačný prvok. „Buď sme v NATO a potom ju nepotrebujeme, alebo sme v Európe,“ uviedol.
Minister okrem toho zopakoval, že Ukrajina v NATO nikdy nebude. Bude mať podľa neho zároveň problém byť v Európskej únii. Skupina štátov pomáhajúca Ukrajine, takzvaná koalícia ochotných, podľa neho s ničím neprišla. „Poslala nejakého vojaka? Neposlala. Jasné, že nie,“ vyhlásil Kaliňák. Ako doplnil, Ukrajina mala šancu vojnu ukončiť v roku 2022.
Migaľ: Je už zjavné, že kritika, za ktorú ma z Hlasu vylúčili, bola veľmi presná
Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) hovorí o aktuálnej situácii v strane Hlas-SD, z ktorej ho vylúčili, ako o politickej chybe. To, čo sa tam v súčasnosti deje, považuje za chybu v smerovaní aj v hodnotách. J
ÚOO sa od Nového roka neruší, nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien
Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa od 1. januára 2026 neruší. Nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien.
Od januára platí nová legislatíva, ktorá upravuje dve priezviská u detí
Dve priezviská budú môcť mať aj deti, ktoré majú oboch rodičov štátnych občanov SR. Vyplýva to z novely zákona o mene a priezvisku, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára.
J. Blanár: Slovensko vstupuje do roku 2026 ako sebavedomý a rešpektovaný partner
Slovensko vstupuje podľa neho do roku 2026 ako sebavedomý a rešpektovaný partner, ktorý aktívne presadzuje svoje národnoštátne záujmy a napĺňa medzinárodné záväzky v čoraz zložitejšom geopolitickom prostredí.