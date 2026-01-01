S. Migaľ: Na MIRRI sa podarilo zachrániť stovky miliónov eur z eurofondov
- DNES - 9:20
- Bratislava
Rok 2025 bol pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRR) prelomový.
Podarilo sa najmä zrýchliť čerpanie eurofondov a odstrániť reálnu hrozbu, že Slovensko príde o stovky miliónov eur. Od nástupu aktuálneho vedenia rezortu v marci minulého roka sa čerpanie eurofondov zvýšilo z úrovne necelých šiestich percent na takmer 13 percent, uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
„K 30. novembru 2025 Slovensko splnilo záväzky mechanizmu N+3 a vyčerpalo 1,5 miliardy eur, ktoré museli byť v tomto roku riadne vyúčtované,“ pripomenul minister. V rámci programu Slovensko je už 6,32 miliardy eur zmluvne viazaných v projektoch, čo je viac ako polovica celej eurofondovej alokácie.
Migaľ dodal, že vďaka zrýchleniu procesov sa v súčasnosti žiadosti vybavujú približne o polovicu rýchlejšie a obce aj mestá sa k eurofondom dostávajú jednoduchšie než v minulosti. Dôležitým míľnikom bola podľa neho aj revízia programu Slovensko, ktorú si vyžiadala Európska komisia. Vďaka tejto revízii sa podarilo zachrániť približne 750 miliónov eur, ktoré by Slovensko v prípade ich nevyčerpania muselo vrátiť do Bruselu.
„Získali sme k tomu dodatočný čas a zároveň sme eurofondy nastavili tak, aby lepšie reagovali na nové priority Európskej únie, vrátane podpory dostupného bývania a projektov, ktoré spájajú ekologické ciele s hospodárskym rozvojom,“ zdôraznil minister. Revízia eurofondov podľa neho nie je o tom, že niekomu berieme peniaze, ale o tom, že ich presúvame tam, kde ich dokážeme reálne a zmysluplne využiť.
V roku 2026 čaká MIRRI podľa ministra ešte náročnejší cieľ, keď bude treba vyčerpať viac než 2,1 miliardy eur, no očakáva, že rezort výzvu zvládne. Jednou z priorít ministerstva je podľa neho záchrana kolabujúceho ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Pokiaľ totiž prestane fungovať elektronická komunikácia štátu, tak sa systém zrúti.
„Bude to náročná výzva technicky, ale aj politicky, pretože je to lákavé sústo, ktoré sa dá politicky zneužiť, ale budem apelovať na našich koaličných aj opozičných partnerov, aby chápali, že čím horšie neznamená vždy, tým lepšie,“ zakončil Migaľ. Verejné obstarávanie jednotlivých komponentov Slovensko.sk sa v závere roka stalo terčom kritiky najmä zo strany opozičných poslancov.
Si Ťin-pching: Vláda očakáva, že čínska ekonomika rástla tento rok zhruba o 5 %
Čínska ekonomika by mala za tento rok dosiahnuť stanovený rastový cieľ na úrovni približne 5 %, povedal čínsky prezident Si Ťin-pching.
Nemecké firmy signalizujú na budúci rok rušenie pracovných miest
Nemecké firmy sa pripravujú na náročnejšie prostredie v roku 2026 a stále viac priemyselných podnikov očakáva znižovanie počtu zamestnancov.
NBS: Od stredy môžu krypto služby poskytovať len licencované subjekty
Na Slovensku sa 30. decembra 2025 skončilo 12-mesačné prechodné obdobie na poskytovanie služieb kryptoaktív.
Rok 2026 prinesie vyššie dane a odvody, zmení sa aj progresívne zdaňovanie
Od 1. januára 2026 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a zdaňovania, ktoré sú súčasťou konsolidácie verejných financií.