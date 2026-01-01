  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 1.1.2026Dnes je Nový rok
Bratislava

S. Migaľ: Na MIRRI sa podarilo zachrániť stovky miliónov eur z eurofondov

  • DNES - 9:20
  • Bratislava
S. Migaľ: Na MIRRI sa podarilo zachrániť stovky miliónov eur z eurofondov

Rok 2025 bol pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRR) prelomový.

Podarilo sa najmä zrýchliť čerpanie eurofondov a odstrániť reálnu hrozbu, že Slovensko príde o stovky miliónov eur. Od nástupu aktuálneho vedenia rezortu v marci minulého roka sa čerpanie eurofondov zvýšilo z úrovne necelých šiestich percent na takmer 13 percent, uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).

K 30. novembru 2025 Slovensko splnilo záväzky mechanizmu N+3 a vyčerpalo 1,5 miliardy eur, ktoré museli byť v tomto roku riadne vyúčtované,“ pripomenul minister. V rámci programu Slovensko je už 6,32 miliardy eur zmluvne viazaných v projektoch, čo je viac ako polovica celej eurofondovej alokácie.

Migaľ dodal, že vďaka zrýchleniu procesov sa v súčasnosti žiadosti vybavujú približne o polovicu rýchlejšie a obce aj mestá sa k eurofondom dostávajú jednoduchšie než v minulosti. Dôležitým míľnikom bola podľa neho aj revízia programu Slovensko, ktorú si vyžiadala Európska komisia. Vďaka tejto revízii sa podarilo zachrániť približne 750 miliónov eur, ktoré by Slovensko v prípade ich nevyčerpania muselo vrátiť do Bruselu.

Získali sme k tomu dodatočný čas a zároveň sme eurofondy nastavili tak, aby lepšie reagovali na nové priority Európskej únie, vrátane podpory dostupného bývania a projektov, ktoré spájajú ekologické ciele s hospodárskym rozvojom,“ zdôraznil minister. Revízia eurofondov podľa neho nie je o tom, že niekomu berieme peniaze, ale o tom, že ich presúvame tam, kde ich dokážeme reálne a zmysluplne využiť.

V roku 2026 čaká MIRRI podľa ministra ešte náročnejší cieľ, keď bude treba vyčerpať viac než 2,1 miliardy eur, no očakáva, že rezort výzvu zvládne. Jednou z priorít ministerstva je podľa neho záchrana kolabujúceho ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Pokiaľ totiž prestane fungovať elektronická komunikácia štátu, tak sa systém zrúti.

Bude to náročná výzva technicky, ale aj politicky, pretože je to lákavé sústo, ktoré sa dá politicky zneužiť, ale budem apelovať na našich koaličných aj opozičných partnerov, aby chápali, že čím horšie neznamená vždy, tým lepšie,“ zakončil Migaľ. Verejné obstarávanie jednotlivých komponentov Slovensko.sk sa v závere roka stalo terčom kritiky najmä zo strany opozičných poslancov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Si Ťin-pching: Vláda očakáva, že čínska ekonomika rástla tento rok zhruba o 5 %

Si Ťin-pching: Vláda očakáva, že čínska ekonomika rástla tento rok zhruba o 5 %

VČERA - 17:46Ekonomické

Čínska ekonomika by mala za tento rok dosiahnuť stanovený rastový cieľ na úrovni približne 5 %, povedal čínsky prezident Si Ťin-pching.

Nemecké firmy signalizujú na budúci rok rušenie pracovných miest

Nemecké firmy signalizujú na budúci rok rušenie pracovných miest

VČERA - 16:43Ekonomické

Nemecké firmy sa pripravujú na náročnejšie prostredie v roku 2026 a stále viac priemyselných podnikov očakáva znižovanie počtu zamestnancov.

NBS: Od stredy môžu krypto služby poskytovať len licencované subjekty

NBS: Od stredy môžu krypto služby poskytovať len licencované subjekty

VČERA - 11:10Ekonomické

Na Slovensku sa 30. decembra 2025 skončilo 12-mesačné prechodné obdobie na poskytovanie služieb kryptoaktív.

Rok 2026 prinesie vyššie dane a odvody, zmení sa aj progresívne zdaňovanie

Rok 2026 prinesie vyššie dane a odvody, zmení sa aj progresívne zdaňovanie

VČERA - 9:01Ekonomické

Od 1. januára 2026 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a zdaňovania, ktoré sú súčasťou konsolidácie verejných financií.

Vosveteit.sk
Stojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začneStojíme na prahu novej generácie liekov? Vedci odhalili slabé miesto vírusov, infekcia sa zastaví ešte predtým, než začne
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problémKľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovarPOZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako fungujeAKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanieAk máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dátPráve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedciObľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostaliNabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webovDve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP