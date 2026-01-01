Od januára platí nová legislatíva, ktorá upravuje dve priezviská u detí
Dve priezviská budú môcť mať aj deti, ktoré majú oboch rodičov štátnych občanov SR. Vyplýva to z novely zákona o mene a priezvisku, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára.
Novelou sa má zrovnoprávniť úprava vo vzťahu k rodičom, ktorí sú výlučne štátnymi občanmi SR, a rodičom, z ktorých jeden je cudzím štátnym občanom.
Doterajšia právna úprava podľa predkladateľov umožňovala dieťaťu určiť viac priezvisk, ale len v prípade, keď je jeho rodičom súčasne cudzí štátny občan. Tým bolo vytvorené nerovnoprávne postavenie rodičov - štátnych občanov SR a cudzích štátnych občanov - pri určovaní priezviska ich spoločného dieťaťa v SR. Nová legislatíva má preto túto diskrimináciu odstrániť a zároveň reflektovať na rôzne modely fungovania rodín, teda aj potrebnú právnu úpravu priezviska detí narodených mimo manželstiev, ako aj detí narodených z predchádzajúcich manželstiev niektorého z rodičov.
Po novom tak bude možné dohodnúť sa na určení najviac dvoch priezvisk z priezvisk, ktoré majú rodičia v čase, keď k dohode došlo. Potrebu legislatívnej zmeny poslanci odôvodňovali aj na prípadoch z praxe. Poukázali na problémy pri cestovaní do zahraničia či vo vzťahu k lekárom a vzdelávacím inštitúciám, ak majú dieťa a rodič, ktorý sa oň stará, odlišné priezviská.
