J. Blanár: Slovensko vstupuje do roku 2026 ako sebavedomý a rešpektovaný partner
Slovensko vstupuje podľa šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) do roku 2026 ako sebavedomý a rešpektovaný partner, ktorý aktívne presadzuje svoje národnoštátne záujmy a napĺňa medzinárodné záväzky v čoraz zložitejšom geopolitickom prostredí.
Rok 2026 je podľa jeho slov rokom medzinárodných ambícií a aktívnej úlohy Slovenska v regionálnych aj globálnych formátoch spolupráce. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Slovenská republika si vo štvrtok pripomína 33. výročie svojho vzniku ako zvrchovaného a samostatného štátu. „Za viac než tri desaťročia úspešného príbehu samostatnosti sa Slovenská republika etablovala ako stabilná súčasť medzinárodného spoločenstva. Aj v roku 2026 budeme presadzovať národnoštátne záujmy suverénnou, zodpovednou a predvídateľnou zahraničnou politikou, ktorá bude pre prospech Slovenska a jeho obyvateľov,“ vyhlásil Blanár. Doplnil, že SR bude v nadchádzajúcom roku naďalej pokračovať vo vyváženej zahraničnej politike orientovanej na všetky štyri svetové strany a rozvíjať bilaterálne a multilaterálne vzťahy so strategickými partnermi v Európskej únii, transatlantickom priestore, ako aj v ďalších regiónoch sveta.
Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol, že rok 2026 znamená pre SR viac ako dve dekády členstva v Európskej únii, ktoré aktívne formuje život občanov Slovenska a prináša im možnosti voľného pohybu, práce, štúdia a podnikania. Zároveň podľa jeho slov čelíme v EÚ výzvam novej bezpečnosti, nelegálnej migrácii a poklesu konkurencieschopnosti.
Ako priblížil, rok 2026 bude pre slovenskú diplomaciu významný z pohľadu medzinárodných záväzkov a predsedníctiev. Slovensko sa pripravuje na prevzatie predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4), ktoré sa začne 1. júla a v ktorom chce klásť dôraz na regionálnu spoluprácu, praktické projekty a hľadanie spoločných riešení v témach, ktoré nás spájajú v rámci Európskej únie.
Slovensko bude v roku 2026 pokračovať tiež v aktívnej príprave a v získavaní podpory kandidatúre na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN) na roky 2028 - 2029. „Práve v tomto roku si SR pripomína 20 rokov od svojho prvého pôsobenia v Bezpečnostnej rade OSN, keďže v roku 2006 sa prvýkrát stala jej nestálym členom. Na túto skúsenosť chceme nadviazať a opätovne potvrdiť našu ambíciu aktívne prispievať k posilňovaniu mieru, bezpečnosti, multilateralizmu a dodržiavaniu medzinárodného práva vo svete,“ uviedol Blanár.
Rezort diplomacie bude rovnako v roku 2026 podporovať ekonomickú diplomaciu aj rozvíjaním siete ekonomických diplomatov, ktorí pomáhajú firmám presadiť sa na zahraničných trhoch, podporujú investície a prispievajú k tvorbe pracovných príležitostí.
Slovenská diplomacia bude podľa Blanárových slov pokračovať aj v intenzívnych zahraničných aktivitách na najvyššej politickej úrovni zameraných na podporu bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov. „Slovenská diplomacia bude tak ako doteraz konzistentne presadzovať mierové riešenie najmä vojny na Ukrajine, dialóg a spoluprácu, pričom národnoštátne záujmy SR ostanú našou prioritou. Zahraničná politika má zmysel vtedy, ak jej výsledky pociťujú ľudia v každodennom živote - či už ide o ekonomickú stabilitu, bezpečnosť, pracovné príležitosti alebo ochranu Slovákov v zahraničí,“ uzavrel Blanár.
