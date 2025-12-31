  • Články
Macron v novoročnom posolstve: Budem pracovať do poslednej sekundy mandátu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v stredajšom novoročnom posolstve zaviazal pracovať do poslednej sekundy svojho druhého mandátu. Vyjadril sa tak napriek tomu, že ho pre pokračujúcu politickú krízu viacero politikov vyzvalo na odstúpenie z funkcie.

Budem pracovať do poslednej sekundy a každý deň sa budem snažiť naplniť mandát, ktorý ste mi zverili,“ povedal Macron v televíznom príhovore.

AFP konštatuje, že Macron si v roku 2025 udržal vysokú medzinárodnú prestíž, najmä v súvislosti so snahou ukončiť vojnu na Ukrajine. V domácej politike však mal podľa agentúry mimoriadne turbulentný rok.

Vo Francúzsku sa od predčasných volieb v roku 2024 vystriedali traja premiéri a súčasnému šéfovi vlády Sébastienovi Lecornuovi sa nepodarilo v rozdelenom parlamente presadiť rozpočet. Vláda preto bude v januári dočasne financovaná na základe špeciálneho zákona. „Už od prvých týždňov tohto roka sa vláda a parlament budú musieť dohodnúť, aby mohli krajine poskytnúť rozpočet. Je to nevyhnutné,“ deklaroval Macron.

Prezidenta pre pokračujúcu politickú krízu, ktorá trvá od rozpustenia Národného zhromaždenia v lete minulého roka, viacero politikov vyzvalo na rezignáciu. Urobili tak napríklad jeho bývalý premiér Édouard Philippe alebo opozičná líderka Marina Le Penová. Macronova popularita medzi francúzskou verejnosťou je navyše najnižšia od nástupu do úradu v roku 2017.

Najbližšie prezidentské voľby sa vo Francúzsku pravdepodobne uskutočnia v apríli 2027. Macron v nich už nebude môcť kandidovať. „Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby prezidentské voľby prebehli čo najpokojnejšie – najmä bez akéhokoľvek zahraničného zasahovania,“ uistil prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
