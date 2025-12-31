Predstavitelia USA, Ukrajiny a Európy v stredu diskutovali o ďalších krokoch
- DNES - 20:51
- Washington/Kyjev
Vyjednávači Spojených štátov, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ako aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Británie, Francúzska a Nemecka v stredu diskutovali o ďalších krokoch v súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine. Na sociálnej sieti X o tom informoval americký vyjednávač Steve Witkoff, informuje TASR.
„V mene amerického prezidenta sme sa zamerali na to, ako prakticky posunúť diskusie o mierovom procese vpred. Diskutovali sme o posilnení bezpečnostných záruk a vytvorení účinných mechanizmov na odstránenie konfliktu, ktoré pomôžu ukončiť vojnu a zabezpečiť, aby sa znovu nezačala,“ napísal Witkoff.
Predstavitelia krajín zapojených do mierového procesu hovorili aj o „balíku prosperity pre Ukrajinu“. Ten by mal podľa Witkoffa zabezpečiť, aby bola Ukrajina po skončení „úspešná, odolná a aby skutočne prosperovala“.
Americký vyjednávač zdôraznil, že v ďalšej práci budú delegácie pokračovať v novom roku.
Šéf ukrajinského vyjednávacieho tímu Rustem Umerov uviedol, že s partnermi počas telefonátu zosúlaďovali spoločné stanoviská a naplánovali ďalšie stretnutia. Ukrajinci sa stretnú s európskymi partnermi 3. januára vo formáte poradcov pre národnú bezpečnosť. Očakáva sa účasť zástupcov viac ako desiatich krajín, ako aj NATO a EÚ. Virtuálne by sa mali pripojiť aj predstavitelia USA. „Budeme pokračovať v práci na riešeniach, ktoré by mali v novom roku priniesť hmatateľné výsledky,“ napísal Umerov na X.
Pápež Lev XIV.: Potrebujeme mierové projekty, nie ozbrojené stratégie
Pápež Lev XIV. počas tradičnej koncoročnej slávnostnej svätej omše v stredu večer vyhlásil, že ľudstvo potrebuje oslobodzujúce a mierové projekty, a nie ozbrojené stratégie.
Zelenskyj v novoročnom posolstve: Veríme v mier, bojujeme zaň a pracujeme na ňom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo svojom novoročnom posolstve zverejnenom v stredu na sociálnych sieťach poďakoval obrancom, vďaka ktorým krajina už takmer štyri roky odoláva ruskej invázii.
Čína: Si ocenil technologický pokrok krajiny a pripomenul úmysel ovládnuť Taiwan
Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu vyzdvihol technologický pokrok svojej krajiny v oblastiach, ako sú umelá inteligencia či polovodiče.
Francúzsko plánuje zakázať sociálne médiá pre deti mladšie ako 15 rokov
Francúzsko pripravuje nový zákon na ochranu mladistvých pred nadmerným trávením času pred obrazovkou a od septembra plánuje zakázať prístup k sociálnym médiám deťom mladším ako 15 rokov.